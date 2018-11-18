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Совет ЕС согласился с пакетом документов по соглашению о Brexit – Барнье

19.11.2018 14:29 — Разное | Интерфакс  
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В процессе Brexit наступил ключевой момент, заявил в понедельник в Брюсселе координатор ЕС на переговорах о выходе Великобритании из Евросоюза Мишель Барнье.

"Никому не стоит упускать из вида прогресс, достигнутый как в Лондоне, так и в Брюсселе. Министры (члены Совета ЕС - ИФ) согласны с пакетом в целом, в частности, что касается упорядоченного выхода. Нам еще предстоит определить внутреннюю процедуру по продолжению переходного периода", - сказал М.Барнье после заседания Совета ЕС по общим вопросам, который рассматривал последнюю ситуацию в переговорном процессе.

Глава переговорщиков ЕС повторил свою известную позицию о том, что достигнутое соглашение справедливое и сбалансированное. Оно учитывает позицию Великобритании. Евросоюз готов к компромиссу, чтобы избежать жесткой границы между Ирландией и Северной Ирландией.

"И, наконец, это соглашение дает возможность упорядоченного выхода, который в интересах всех. Он позволит открыть путь к амбициозному партнерству", - отметил М.Барнье.

Он сообщил, что проинформировал министров о состоянии переговоров о будущих отношениях сторон. Дискуссии по этому вопросу продолжаются, и это на данный момент приоритет переговорщиков. Декларация о будущих отношениях позволит прийти к стратегическому и экономическому соглашению.

"Как никогда, мы должны сохранять спокойствие и сконцентрироваться на необходимости упорядоченного выхода Великобритании", - заключил М.Барнье.

Председатель Европейского совета Дональд Туск ранее объявил, что назначил саммит ЕС для рассмотрения проекта соглашения по Brexit на 25 ноября.

 
 
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В процессе Brexit наступил ключевой момент, заявил в понедельник в Брюсселе координатор ЕС на переговорах о выходе Великобритании из Евросоюза Мишель Барнье.
 
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