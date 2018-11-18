Самый опасный Prius: на хетчбэк Toyota установили шестиствольный пулемет

Основатель кофейной компании Black Rifle Coffee Эван Хэйфер, ветеран спецопераций в Ираке и Афганистане, — большой ценитель не только кофе, но и оружия. Быть может, именно поэтому его подопечным пришла в голову безумная мысль переоборудовать гибридомобиль Toyota Prius в настоящую боевую машину!





На необычный, так сказать, тюнинг безобидной «пятидверки» у американской компании ушло 160 часов работы. В салоне машины смонтирован металлический каркас, используемый для крепления шестиствольной авиационной пушки M61 Vulcan со скорострельностью 6600 выстрелов в минуту (та самая, с помощью которой герой Арнольда Шварценеггера распугивал полицию во второй части «Терминатора»). Вместо гидравлического привода у «Вулкана» на Prius используется электрический. Не хватает разве что бронированных панелей кузова.

Ниже публикуем видеоролик, где можно посмотреть на самый опасный в мире Prius в действии.