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Самый опасный Prius: на хетчбэк Toyota установили шестиствольный пулемет
Основатель кофейной компании Black Rifle Coffee Эван Хэйфер, ветеран спецопераций в Ираке и Афганистане, — большой ценитель не только кофе, но и оружия. Быть может, именно поэтому его подопечным пришла в голову безумная мысль переоборудовать гибридомобиль Toyota Prius в настоящую боевую машину!
На необычный, так сказать, тюнинг безобидной «пятидверки» у американской компании ушло 160 часов работы. В салоне машины смонтирован металлический каркас, используемый для крепления шестиствольной авиационной пушки M61 Vulcan со скорострельностью 6600 выстрелов в минуту (та самая, с помощью которой герой Арнольда Шварценеггера распугивал полицию во второй части «Терминатора»). Вместо гидравлического привода у «Вулкана» на Prius используется электрический. Не хватает разве что бронированных панелей кузова.
Ниже публикуем видеоролик, где можно посмотреть на самый опасный в мире Prius в действии.
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Американская компания Black Rifle Coffee переоборудовала безобидный гибридомобиль Toyota Prius в настоящую боевую машину.
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