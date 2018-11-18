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Скончался известный белорусский футболист и тренер Владимир Журавель

19.11.2018 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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В Минске на 48-м году жизни скончался известный белорусский футболист и тренер Владимир Журавель. Он умер после продолжительной болезни, сообщает «Советский спорт»

В свое время Журавель играл за белорусские «Динамо», «Торпедо» и «Дарида». Также играл в России за команды «Жемчужина» и «Кристалл». 

В 2010 году футболист начал самостоятельную тренерскую карьеру, войдя в тренерский состав солигорского «Шахтера». Работал с минским «Динамо», кишиневской «Дачией». 

Кроме того, возглавлял «Гомель», карагандинский «Шахтер» и брестское «Динамо», которое в 2017 году стало обладателем Кубка Беларуси. 



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Теги: Гомель, Минск
 
 
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Журавель умер в Минске на 48-м году жизни после продолжительной болезни.
 
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