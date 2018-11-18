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Главу альянса Renault-Nissan-Mitsubishi задержали за финансовые махинации
Карлос Гон
Об этом сообщает газета Yomiury Shimbun и телеканал NHK.
Компания Nissan выпустила официальное заявление, в котором сказано, что Карлос Гон много лет занижал размер своих премий в отчетах для Токийской фондовой биржи и использовал активы компании в личных целях. К нарушениям был причастен еще один топ-менеджер Nissan Грег Келли.
Nissan сообщает, что президент компании Хирото Саикава потребует у совета директоров компании отставки Гона и Келли. Кроме того, Nissan передала данные об их нарушениях в генпрокуратуру Японии.
Карлос Гон стал известен в автоиндустрии в конце 1990-х годов, выведя из кризиса одно из подразделений Renault. В начале 2000-х он начала руководить Nissan. После того, как в 2016 году компания стала крупнейшим акционером Mitsubishi, Гон возглавил совет директоров и этого автопроизводителя.
С 2013 по 2016 года Карлос Гон был членом совета директоров российского АвтоВАЗа, которым совместно владеют альянс Renault-Nissan-Mitsubishi и российская госкорпорация «Ростех».
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Карлоса Гона задержали по обвинению в нарушении финансового законодательства Японии.
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