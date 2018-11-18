Главу альянса Renault-Nissan-Mitsubishi задержали за финансовые махинации



Карлос Гон

Об этом сообщает газета Yomiury Shimbun и телеканал NHK.Компания Nissan выпустила официальное заявление, в котором сказано, чтомного лет занижал размер своих премий в отчетах для Токийской фондовой биржи и использовал активы компании в личных целях. К нарушениям был причастен еще один топ-менеджер NissanNissan сообщает, что президент компаниипотребует у совета директоров компании отставки Гона и Келли. Кроме того, Nissan передала данные об их нарушениях в генпрокуратуру Японии.Карлос Гон стал известен в автоиндустрии в конце 1990-х годов, выведя из кризиса одно из подразделений Renault. В начале 2000-х он начала руководить Nissan. После того, как в 2016 году компания стала крупнейшим акционером Mitsubishi, Гон возглавил совет директоров и этого автопроизводителя.С 2013 по 2016 года Карлос Гон был членом совета директоров российского АвтоВАЗа, которым совместно владеют альянс Renault-Nissan-Mitsubishi и российская госкорпорация «Ростех».