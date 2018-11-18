Сколько будет стоить отечественный электромобиль? Оглашены приблизительные цены

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Опытный образец на базе автомобиля Geely уже был представлен широкой публике больше года назад, однако руководители проекта утверждают, что это будет действительно отечественная разработка с высокой долей локализации.сообщил в эфире телеканала СТВ в программе "Неделя" председатель Президиума НАН Беларуси. -Как сообщает, Гусаков объявил и приблизительные цены на белорусский электрокар: они будут в пределах доступных - 15-16 тысяч долларов.В планах НАН Беларуси - "электрифицировать" автомобиль представительского класса.