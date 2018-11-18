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Сколько будет стоить отечественный электромобиль? Оглашены приблизительные цены

19.11.2018 15:21 — Разное | UDF  
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Фото: abw.by
Чем ближе дата предполагаемой презентации белорусского электромобиля, над которыми трудятся наши ученые, тем больше разговоров вокруг того, что покажут.

Опытный образец на базе автомобиля Geely уже был представлен широкой публике больше года назад, однако руководители проекта утверждают, что это будет действительно отечественная разработка с высокой долей локализации.

"Сейчас это полностью наша "начинка", начиная от двигателя и включая все основные системы, - сообщил в эфире телеканала СТВ в программе "Неделя" председатель Президиума НАН Беларуси Владимир Гусаков. - Причем мы не только его разработали, но и планируем организовать небольшое производство этих машин на базе академии наук, а дальше разместить его на существующем предприятии Министерства промышленности".

Как сообщает БЕЛТА, Гусаков объявил и приблизительные цены на белорусский электрокар: они будут в пределах доступных - 15-16 тысяч долларов.

В планах НАН Беларуси - "электрифицировать" автомобиль представительского класса.

 
 
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В планах НАН Беларуси - "электрифицировать" автомобиль представительского класса.
 
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