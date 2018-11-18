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Сколько будет стоить отечественный электромобиль? Оглашены приблизительные цены
Фото: abw.by
Опытный образец на базе автомобиля Geely уже был представлен широкой публике больше года назад, однако руководители проекта утверждают, что это будет действительно отечественная разработка с высокой долей локализации.
"Сейчас это полностью наша "начинка", начиная от двигателя и включая все основные системы, - сообщил в эфире телеканала СТВ в программе "Неделя" председатель Президиума НАН Беларуси Владимир Гусаков. - Причем мы не только его разработали, но и планируем организовать небольшое производство этих машин на базе академии наук, а дальше разместить его на существующем предприятии Министерства промышленности".
Как сообщает
В планах НАН Беларуси - "электрифицировать" автомобиль представительского класса.
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В планах НАН Беларуси - "электрифицировать" автомобиль представительского класса.
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