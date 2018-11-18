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Свадьба в Бобруйске: жениха не испугало, что у невесты 12 детей

19.11.2018 15:17 — Разное | UDF  
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Фото: Вечерний Бобруйск
Житель Бобруйска решил взять в жены любимую женщину, несмотря на то, что она воспитывает 12 детей.

43-летняя Наталья Макаренко и 40-летний Константин Кравцов расписались 16 ноября. Об этом сообщает Вечерний Бобруйск.

Наталью знают все местные жители, ведь она воспитывает 12 детей: двое родных и 10 приемных.

Константин познакомился со своей будущей женой ещё 11 лет назад. Гуляя на празднике друзей, они даже и не думали о том, что когда-то будут супругами.

«Судьбу, наверно, не переступишь» - уверен жених.

Свадьба в Бобруйске: жениха не испугало, что у невесты 12 детей

Когда у Константина спросили, не пугает ли его, что у невесты столько детей, он ответил просто:

«Если бы испугало, то я бы здесь не был»


Также он добавил, что очень любит Наталью и рад, что такая женщина есть на свете.

 
 
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Житель Бобруйска решил взять в жены любимую женщину, несмотря на то, что она воспитывает 12 детей.
 
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