Свадьба в Бобруйске: жениха не испугало, что у невесты 12 детей

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«Если бы испугало, то я бы здесь не был»

43-летняяи 40-летнийрасписались 16 ноября. Об этом сообщаетНаталью знают все местные жители, ведь она воспитывает 12 детей: двое родных и 10 приемных.Константин познакомился со своей будущей женой ещё 11 лет назад. Гуляя на празднике друзей, они даже и не думали о том, что когда-то будут супругами.- уверен жених.Когда у Константина спросили, не пугает ли его, что у невесты столько детей, он ответил просто:Также он добавил, что очень любит Наталью и рад, что такая женщина есть на свете.