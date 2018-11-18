Дмитрий «Гоблин» Пучков: Народу нужно, чтобы была правда

— Все последние годы идет серьезная идеологическая обработка, противоположная той, которая велась 70 предыдущих лет. И зритель немножко потерялся. Потому что вдруг оказалось, что все было не просто плохо — все было отвратительно! И за этой отвратительностью стали как-то не видны подвиги. А народу, когда он бежит смотреть исторические фильмы, в первую очередь интересно, чтобы там была правда. Народ у нас к правде стремится. И вот он приходит в кино, и вдруг оказывается, что правды там нет. Это явление, на мой взгляд, очень сильно странное. Потому что в настоящий момент количество хорошо обученных историков превосходит все мыслимые пределы. Их очень много — специалистов, глубоко знающих свой предмет. Много и тех, кто не является историком по образованию, но все равно глубоко в предмете. Почему их не привлекают к созданию кино, лично для меня загадка. Особенно если берешься снимать фильм, в основу которого положена настолько замечательная историческая фактура, где уже и придумывать ничего не надо — просто бери и экранизируй, добавив немного актерско-режиссерских штрихов. Но вместо этого изобретаются достаточно странные вещи, и на пользу произведениям это не идет. Поэтому, чтобы фильмы находили гораздо больший отклик, надо привлекать специалистов.

Дмитрий «Гоблин» Пучков: «Европа — это не образец для подражания» Подробнее

Вот был недавно такой художественный фильм — «Викинг». Как сказал Константин Эрнст, сценаристом у них выступил лично летописец Нестор. Как-то Нестор про другое писал! Кино то посмотрело 6 млн человек, а мы сняли «разоблачительный» ролик — его посмотрело 2,5 млн. И они, наверное, в кинотеатры не пошли. Я, с одной стороны, понимаю, что этим вред государству приношу. С другой стороны, надо опомниться, звать специалистов и снимать хорошее кино. Почему выстрелил фильм «28 панфиловцев» и провалились многие другие? Потому что народу не нравилось то кино про войну, которое ему показывали. А тут им понравилось, и они готовы были вложить свои деньги в его создание.

Получит ли «Собибор» Оскар? Ну, я не Ванга, гадать не умею. Хорошее кино — это всегда интересная история, переложенная в киносюжет. Если в эту историю, например, вложено разоблачение мерзостей коммунизма, востребованное на Западе, — такое кино у нас представлено богатейшим образом. Холокост — это тоже наша история: только выбирай нужный сюжет и снимай. Но на мой взгляд, Оскары — история сугубо политическая. Она и внутри Америки сугубо политическая: кто там с кем договорился, как кому голоса отдал. История настолько даже у них мутная, что наше в ней участие всегда крайне сомнительное.

У меня другие критерии оценки, хорошее кино получилось или плохое. Вот я ходил смотрел художественный фильм «Брестская крепость». Мой личный показатель: кино закончилось — и люди с сеанса вышли с ведрами попкорна, ничего не съели и все с заплаканными глазами. Вот это хорошее кино!

Переводчик Дмитрий «Гоблин» Пучков: «Наше кино подняться уже не сможет» Подробнее

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