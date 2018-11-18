Закат, танцы и воздушные шары. Маша Жилина представила клип на песню «Welcome to my Belarus»

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18 ноября клип на песню «Welcome to my Belarus» представила юная исполнительница Маша Жилина, которая принимала участие в финале национального отбора. С этой композицией Маша заняла второе место.



Фото: instagram.com/masha.zhilina

Режиссером клипа стала Анна Герт, автором слов песни – Юлия Быкова, а музыки – Евгений Олейник.

Трехминутную композицию Маша поет на белорусском языке, а на английском в исполнении девочки звучит только название и несколько строчек в тексте.



Фото: instagram.com/masha.zhilina

В клипе сочетаются живописные белорусские пейзажи и динамичные танцы.

На своей странице в Instagram исполнительница показала кадры со съемок работы.

Маша Жилина:

Когда твоя команда – настоящие волшебники, получаются такие изумительные кадры.



Фото: instagram.com/masha.zhilina

Интернет-пользователи оценили клип и отметили, что Беларусь – красивая страна, а исполнение у юной певицы очень сильное.

«ВАУУУ!!!!СУПЕРКРУТО!!!»,

«Это очень красиво».