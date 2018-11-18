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Закат, танцы и воздушные шары. Маша Жилина представила клип на песню «Welcome to my Belarus»
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18 ноября клип на песню «Welcome to my Belarus» представила юная исполнительница Маша Жилина, которая принимала участие в финале национального отбора. С этой композицией Маша заняла второе место.
Режиссером клипа стала Анна Герт, автором слов песни – Юлия Быкова, а музыки – Евгений Олейник.
Трехминутную композицию Маша поет на белорусском языке, а на английском в исполнении девочки звучит только название и несколько строчек в тексте.
В клипе сочетаются живописные белорусские пейзажи и динамичные танцы.
На своей странице в Instagram исполнительница показала кадры со съемок работы.
Маша Жилина:
Интернет-пользователи оценили клип и отметили, что Беларусь – красивая страна, а исполнение у юной певицы очень сильное.
«ВАУУУ!!!!СУПЕРКРУТО!!!»,
«Это очень красиво».
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Новости Беларуси. Минск превратился в столицу детского «Евровидения». 19 ноября здесь стартует евронеделя, которая завершится большим шоу 25 ноября в «Минск-Арене». ...
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