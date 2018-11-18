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Закат, танцы и воздушные шары. Маша Жилина представила клип на песню «Welcome to my Belarus»

19.11.2018 16:03 — Разное | СТВ  
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18 ноября клип на песню «Welcome to my Belarus» представила юная исполнительница Маша Жилина, которая принимала участие в финале национального отбора. С этой композицией Маша заняла второе место.

Закат, танцы и воздушные шары. Маша Жилина представила клип на песню «Welcome to my Belarus»
Фото: instagram.com/masha.zhilina

Режиссером клипа стала Анна Герт, автором слов песни – Юлия Быкова, а музыки – Евгений Олейник.

Трехминутную композицию Маша поет  на белорусском языке, а на английском в исполнении девочки звучит только название и несколько строчек в тексте.

Закат, танцы и воздушные шары. Маша Жилина представила клип на песню «Welcome to my Belarus»
Фото: instagram.com/masha.zhilina

В клипе сочетаются живописные белорусские пейзажи и динамичные танцы.

На своей странице в Instagram исполнительница показала кадры со съемок работы.

Маша Жилина:
Когда твоя команда – настоящие волшебники, получаются такие изумительные кадры.

Закат, танцы и воздушные шары. Маша Жилина представила клип на песню «Welcome to my Belarus»
Фото: instagram.com/masha.zhilina

Интернет-пользователи оценили клип и отметили, что Беларусь – красивая страна, а исполнение у юной певицы очень сильное.

«ВАУУУ!!!!СУПЕРКРУТО!!!»,

«Это очень красиво».

Чем увлекается и о чем поёт Маша Жилина: факты об исполнительнице (читайте здесь).
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Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. Минск превратился в столицу детского «Евровидения». 19 ноября здесь стартует евронеделя, которая завершится большим шоу 25 ноября в «Минск-Арене». ...
 
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