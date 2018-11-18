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В Риме запретили купаться в фонтанах и пить алкоголь ночью
Новости Италии. В Риме вступил в силу закон, запрещающий купание в фонтанах, распитие спиртных напитков в ночное время, а также переодевание в центурионов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Теперь за прогулку по городу в таком костюме можно получить штраф в 400 евро. Наказание в размере 150 евро предусмотрено для тех, кто будет распивать алкоголь после 22 часов. Ну а за купание в городских водоемах нарушителю придется выплатить 900 евро.
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В Риме запретили купаться в фонтанах и пить алкоголь ночью
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Новости Италии. В Риме вступил в силу закон, запрещающий купание в фонтанах, распитие спиртных напитков в ночное время, а также переодевание в центурионов, сообщили...
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