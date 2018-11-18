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В Гватемале активизировался смертоносный вулкан Фуэго

19.11.2018 15:29 — Разное | СТВ  
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Новости Гватемалы. В Гватемале активизировался вулкан Фуэго, извержение которого в июне унесло жизни 160 человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Гватемале активизировался смертоносный вулкан Фуэго

Для жителей близлежащих к вулканической зоне поселений объявлена эвакуация. Свои дома должны покинуть 2 тысячи граждан.

По данным сейсмологов, активность огнедышащей горы растет. Она выбросила столб пепла высотой в 5 километров.

В Гватемале активизировался смертоносный вулкан Фуэго
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Теги: Гомель, Минск
 
 
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Новости Гватемалы. В Гватемале активизировался вулкан Фуэго, извержение которого в июне унесло жизни 160 человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Для...
 
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