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В Гватемале активизировался смертоносный вулкан Фуэго
Новости Гватемалы. В Гватемале активизировался вулкан Фуэго, извержение которого в июне унесло жизни 160 человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Для жителей близлежащих к вулканической зоне поселений объявлена эвакуация. Свои дома должны покинуть 2 тысячи граждан.
По данным сейсмологов, активность огнедышащей горы растет. Она выбросила столб пепла высотой в 5 километров.
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В Гватемале активизировался смертоносный вулкан Фуэго
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Новости Гватемалы. В Гватемале активизировался вулкан Фуэго, извержение которого в июне унесло жизни 160 человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Для...
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