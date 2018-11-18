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Женская сборная Беларуси по баскетболу разгромила команду Эстонии в квалификации Евробаскета-2019
Новости Беларуси. Женская сборная Беларуси по баскетболу одержала четвертую победу в квалификации Евробаскета-2019, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Теперь команда близка к тому, чтобы оформить выход на континентальный форум.
17 ноября в Таллине белорусские баскетболистки с разницей в 50 очков разгромили команду Эстонии – 113:63.
21 ноября белоруски проведут заключительный матч квалификации в гостях у команды Турции. В финальный раунд Евро-2019 выйдут команды, занявшие первые места в каждой из восьми отборочных групп, а также шесть лучших дружин из ставших вторыми в своих квартетах.
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Новости Беларуси. Женская сборная Беларуси по баскетболу одержала четвертую победу в квалификации Евробаскета-2019, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Теперь...
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