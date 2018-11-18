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Жертвами оползней во вьетнамском Нячанге стали 13 человек

19.11.2018 15:10 — Разное | СТВ  
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Новости Вьетнама. Жертвами оползней, сошедших во Вьетнаме, стали 13 человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Инцидент произошел в курортном городе Нячанг.

Жертвами оползней во вьетнамском Нячанге стали 13 человек

Жертвами оползней во вьетнамском Нячанге стали 13 человек

Жертвами оползней во вьетнамском Нячанге стали 13 человек

В результате ЧП, спровоцированного мощным тропическим штормом, рухнули несколько домов. Не менее четырех граждан числятся пропавшими без вести.

На поиски людей брошены сотни полицейских и военных. Из опасной зоны ведется эвакуация. Операция осложняется паводком.

Жертвами оползней во вьетнамском Нячанге стали 13 человек

Жертвами оползней во вьетнамском Нячанге стали 13 человек

Жертвами оползней во вьетнамском Нячанге стали 13 человек

Жертвами оползней во вьетнамском Нячанге стали 13 человек
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Жертвами оползней во вьетнамском Нячанге стали 13 человек

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Теги: Гомель, Минск
 
 
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Новости Вьетнама. Жертвами оползней, сошедших во Вьетнаме, стали 13 человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Инцидент произошел в курортном городе...
 
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