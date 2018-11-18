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В России рассекретили бесшумный миномет времен Великой Отечественной войны

19.11.2018 16:01 — Разное | Tut.by  
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Документы об уникальном бесшумном и беспламенном миномете рассекретило Минобороны России. В описании оружия говорится, что миномет предназначен для внезапных и скрытных нападений, проводимых партизанскими отрядами.


Фото: Минобороны России

Калибр миномета — 82 мм, наибольшая дальность стрельбы — 500 м. Чтобы подготовить миномет для стрельбы, нужна всего одна минута. В боевом положении оружие весит 11,5 кг. Скорострельность миномета достигает 15 выст./мин.

Осколочная мина для бесшумного миномета весит 3,6 кг и содержит 350 г взрывчатого вещества. Для переноски миномета достаточно одного человека. Судя по документам, этот миномет разрабатывался и проходил испытания в 1942−43 годах и, скорее всего, никогда не производился.

 
 
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Калибр миномета - 82 мм, наибольшая дальность стрельбы - 500 м.
 
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