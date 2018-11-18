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Интерпол может возглавить россиянин. В ЕС призвали к бойкоту

19.11.2018 15:34 — Разное | Партизан  
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Депутат Европейского парламента Ребекка Хармс призвала страны ЕС выйти из Интерпола, если ведомство возглавит его вице-президент россиянин Александр Прокопчук.

"Если русский вице-президент возглавит Интерпол, то страны Европейского Союза должны оставить Интерпол", - написала Хармс в Twitter.

Фаворитом на выборах нового главы Интерпола называют генерал-майора российской полиции Александра Прокопчука. Он с 2006 по 2011 годы был заместителем начальника Национального центрального бюро Интерпола МВД России, а затем возглавил эту организацию. В 2016 году генерал-майор стал вице-президентом Интерпола.



Выборы нового главы Интерпола пройдут 21 ноября.

Напомним, переизбрать председателя международной организации уголовной полиции Интерпол должны после того, как в конце сентября исчез глава этой полицейской организации Мэн Хунвэй. Впоследствии оказалось, что он задержан в Китае, где по нему ведется расследование из-за коррупции.

 
 
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Депутат Европейского парламента Ребекка Хармс призвала страны ЕС выйти из Интерпола, если ведомство возглавит его вице-президент россиянин Александр Прокопчук.
 
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