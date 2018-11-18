Интерпол может возглавить россиянин. В ЕС призвали к бойкоту

написала Хармс в Twitter. "Если русский вице-президент возглавит Интерпол, то страны Европейского Союза должны оставить Интерпол", -Хармс в Twitter.





Фаворитом на выборах нового главы Интерпола называют генерал-майора российской полиции Александра Прокопчука. Он с 2006 по 2011 годы был заместителем начальника Национального центрального бюро Интерпола МВД России, а затем возглавил эту организацию. В 2016 году генерал-майор стал вице-президентом Интерпола.













Выборы нового главы Интерпола пройдут 21 ноября.



