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Интерпол может возглавить россиянин. В ЕС призвали к бойкоту
Депутат Европейского парламента Ребекка Хармс призвала страны ЕС выйти из Интерпола, если ведомство возглавит его вице-президент россиянин Александр Прокопчук.
"Если русский вице-президент возглавит Интерпол, то страны Европейского Союза должны оставить Интерпол", -
Фаворитом на выборах нового главы Интерпола называют генерал-майора российской полиции Александра Прокопчука. Он с 2006 по 2011 годы был заместителем начальника Национального центрального бюро Интерпола МВД России, а затем возглавил эту организацию. В 2016 году генерал-майор стал вице-президентом Интерпола.
Выборы нового главы Интерпола пройдут 21 ноября.
Напомним, переизбрать председателя международной организации уголовной полиции Интерпол должны после того, как в конце сентября исчез глава этой полицейской организации Мэн Хунвэй. Впоследствии оказалось, что
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Депутат Европейского парламента Ребекка Хармс призвала страны ЕС выйти из Интерпола, если ведомство возглавит его вице-президент россиянин Александр Прокопчук.
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