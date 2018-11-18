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Интерактивные игры «Финансовая грамотность» и «МедиаАзбука», практическое занятие «Стартап с нуля», презентация отряда юных инспекторов движения «Новое поколение» органично соединились с теоретическими вопросами образовательных практик в интересах устойчивого развития на областном семинаре-практикуме, который прошёл на базе ГУО «Ходосовская СШ».





Участие в семинаре-практикуме «Образование — ведущий механизм устойчивого развития» приняли заведующие районными учебно-методическими кабинетами нашей области, а также представители Кормянского района Гомельской области.

Открывая мероприятие, заместитель председателя райисполкома Игорь Мельников отметил, что хороший учитель хочет, чтобы его ученики были на высоте. Поэтому он сам стремится к самосовершенствованию, использованию в своей деятельности инновационных технологий.





О концептуальных подходах к организации образовательных практик в интересах устойчивого развития в учреждениях Мстиславщины рассказала начальник отдела по образованию райисполкома Елена Почтовая. Елена Дмитриевна отметила, что в нашем районе реализуется пять инновационных проектов различной направленности, которые уже дали положительные результаты.

Первыми в районе начали внедрять практики устойчивого развития педагоги Ходосовской школы, на базе которой в настоящее время действует Республиканский ресурсный центр «Образование в интересах устойчивого развития».

Участникам семинара было интересно узнать об основных направлениях его деятельности, с которыми ознакомила заместитель директора школы Тереса Семёнова. Практическое занятие «Стартап с нуля» провёл учитель информатики этой школы Александр Семёнов.





Практическую заинтересованность вызвала деятельность школьной бизнес-компании, о которой рассказал Александр Владимирович.

О том, что наши педагоги на «ты» с современными образовательными практиками и активно внедряют их в свою деятельность, свидетельствовали выступления учителя информатики Подсолтовской школы Сергея Кольцова, директора Копачёвской школы Сергея Федосова, заместителя директора Рязанцевской школы Натальи Сильченко.

Подтверждением широкого использования инновационных технологий в образовательном и воспитательном процессах стало выступление-презентация отряда юных инспекторов движения «Новое поколение» Копачёвской школы, агитбригады ходосовских школьников.





Участники семинара дружно включились в игру, которую провёл победитель олимпиад по финансовой грамотности, учащийся Рязанцевской школы Андрей Ашмянец. Интерактивная игра «Финансовая грамотность», созданная учителем этого учреждения образования Галиной Лавриновой, активно используется при обучении азам финансовой грамотности в школе. Вполне уместной оказалась она и для «проверки» знаний участников семинара.

Одним из условий устойчивого развития является образовательный туризм. Эта тема очень актуальна для нашего района, в чём смогла убедить участников семинара учащаяся ГУДО «Центр детского творчества» Александра Кравцова. Теоретическое выступление было подкреплено экскурсиями на Замковую гору и в Пустынский монастырь.

Подводя итоги, начальник отдела организаторов образования УО «Могилёвский областной институт развития образования» Светлана Селезнёва поблагодарила организаторов мероприятия за его качественную подготовку. Светлана Васильевна подчеркнула, что прошедший семинар-практикум показал: будущее образования — за устойчивым развитием.