В Беларуси за два-три года планируют закрыть все мусорные мини-свалки





Число мусорных мини-полигонов сократилось в Беларуси за последние пять лет с 10 тыс. до 1 тыс., сообщил заместитель министра природных ресурсов и охраны окружающей среды Александр Корбут.

По его словам, в ближайшее время планируется закрыть все мини-полигоны.

Такие полигоны не соответствуют никаким экологическим требованиям. При этом он рассказал, что в Беларуси больше нет функционирующих мини-полигонов в прибрежных полосах и на особо охраняемых территориях, передает «Беларусь Сегодня» .

Александр Корбут добавил, что за последний год извлечение вторичных материальных ресурсов составило 18%, в 2017 году чуть меньше - 16,5%.

Но это не тот объем, который должен быть, считает он. К 2025 году извлечение ВМР должно составить не менее 25%. Тогда как сегодня примерно в 35% районов страны нет даже первичной сортировки коммунальных отходов, а уровень извлечения в отдельных районах достигает всего 10%.