ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Беларуси за два-три года планируют закрыть все мусорные мини-свалки

19.11.2018 16:26 — Разное | Ежедневник  
Размер текста:
A
A
A
В Беларуси за два-три года планируют закрыть все мусорные мини-свалки

Число мусорных мини-полигонов сократилось в Беларуси за последние пять лет с 10 тыс. до 1 тыс., сообщил заместитель министра природных ресурсов и охраны окружающей среды Александр Корбут.

По его словам, в ближайшее время планируется закрыть все мини-полигоны.

Такие полигоны не соответствуют никаким экологическим требованиям. При этом он рассказал, что в Беларуси больше нет функционирующих мини-полигонов в прибрежных полосах и на особо охраняемых территориях, передает «Беларусь Сегодня».

Александр Корбут добавил, что за последний год извлечение вторичных материальных ресурсов составило 18%, в 2017 году чуть меньше - 16,5%.

Но это не тот объем, который должен быть, считает он. К 2025 году извлечение ВМР должно составить не менее 25%. Тогда как сегодня примерно в 35% районов страны нет даже первичной сортировки коммунальных отходов, а уровень извлечения в отдельных районах достигает всего 10%.

 
 
Ссылка на источник 44
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Число мусорных мини-полигонов сократилось в Беларуси за последние пять лет с 10 тыс. до 1 тыс., сообщил заместитель министра природных ресурсов и охраны окружающей...
 
Новости дня
Новости разные
 
Стартовал восьмой сезон международного фестиваля velcom Smartfilm
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

18.11.2018
Mir24.TV Belarus
Газета Авангард
Лоевский край
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Кировец
Новы дзень (Жлобин)
19.11.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Лоевский край
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика