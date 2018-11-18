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Министр иностранных дел страны Владимир Макей встретится с осиповчанами
19.11.2018 — Разное | Асiповiцкi край
27 ноября 2018 г. в Осиповичском райисполкоме (кабинет 29, первый корпус райисполкома) с 10.00 до 12.00 проведет приём граждан Министр иностранных дел Республики Беларусь Макей Владимир Владимирович. Телефоны для предварительной записи на приём: 66008, 66018.
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27 ноября 2018 г. в Осиповичском райисполкоме (кабинет 29, первый корпус райисполкома) с 10.00 до 12.00 проведет приём граждан Министр иностранных дел Республики Беларусь...
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