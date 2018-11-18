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Минздрав забыл сказать школам, что они теперь могут легко установить Wi-Fi?

19.11.2018 16:28 — Разное | KYKY  
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Беларусы обратили внимание, что в их IT-стране до сих пор нет Wi-Fi в школах − за редким исключением. Даниэль Волков разобрался, почему так, а текст опубликовали в telegram-канале «#МотолькоПомоги». Автор обратился к министерства и процитировал инервью представителя Министерства образования, но окончательный ответ на свой вопрос так и не получил.

Сначала автор говорит о том, что в Беларуси постепенно вводятся электронные дневники, для ведения которых учителям было бы удобно пользоваться Wi-Fi. От представителей компаний, который устанавливают оборудование, и от руководителей школ он узнал, что проблема в постановлении №59 от 28 июня 2013 года «Требования при работе с видеодисплейными терминалами и электронно-вычислительными машинами». Там указаны требования к установке Wi-Fi.

По словам автора, оборудование радиодоступа для доставки в Беларусь должно иметь сертификацию, поэтому нет смысла ещё отдельно делать для него санитарный паспорт − его безопасность и так подтверждена. А сама Wi-Fi технология имеет маломощные приёмопередатчики, которые не могут нанести вред людям.

Абсурдным также автор называет требование размещать точки в отдельных помещениях и обозначать их знаком присутствия излучения. «Извините, а дети что, дома не имеют WiFi, не ходят в Галерею, на территории которой развёрнута большая WiFi сеть, живут в лесу? Почему именно при установке в школах требуются такие сложности?» − спрашивает автор.

Он отмечает, что в тех школах, где беспроводной интернет всё-таки есть, сигнал обычно очень слабый и работает в паре кабинетов или в холле. Автор написал в Минобразования, Мининформ и Минздрав обращения, где попросил пересмотреть постановление №59. Первые два переадресовали в Минздрав, откуда пришёл ответ за авторством замминистра, главного санитарного врача Натальи Жуковой.

То есть Минздрав заявляет, что требований размещать Wi-Fi в отдельном помещении и вешать на дверь знак об излучении не надо. Автор попытался найти подтверждение − но нигде в открытых источниках нет постановления №20 от 23 февраля − ни на pravo.by, ни в «Эталоне», где указаны все постановления, принятые Минздравом. Интересно, что там есть постановления №19 и №21, принятые 22 и 23 февраля соответственно. Но они не по теме Wi-Fi.

Автор не знает, почему они не опубликованы, и высказывает разные предположения − например, постановление может быть «придержано для своих», и тогда о нём знают «свои» компании по установке Wi-Fi, а другие из открытых источников узнать об изменениях не могут. «Ну ведь не станет же заместитель Министра лукавить и говорить о существовании законодательного документа, которого не существует?» − спрашивает автор.

Он обратил внимание на интервью директора Главного информационно-аналитического центра Министерства образования Павла Лиса, опубликованное на TUT.by. Обратите внимание на следующие цитаты. Интервью свежее, от 16 ноября этого года. 

 

 
 
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Беларусы обратили внимание, что в их IT-стране до сих пор нет Wi-Fi в школах − за редким исключением. Даниэль Волков разобрался, почему так, а текст опубликовали в...
 
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