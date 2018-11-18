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Передумали. Общепиту не разрешат работать ночью без согласования с властями
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Совет Министров
Согласование режима работы
Отметим, что в конце октября на общественное обсуждение
Новые правила разрешают не согласовывать часы работы только тем, кто работает до 23:00 и после 7:00. «Ночникам» придётся обращаться в местные органы власти. Также с февраля в торговых объектах и общепите можно будет предоставлять дополнительные услуги − это определённый перечень, в котором есть, например, выпечка блинов и изготовление попкорна.
Можно не пускать посетителей за полчаса до закрытия
Раньше формулировка звучала так: «Вход покупателей в рестораны, кафе может быть прекращен за 30 минут, в другие объекты общественного питания − за 15 минут до их закрытия».
Теперь это написано таким образом: «Вход покупателей в объекты общественного питания может быть прекращен за 30 минут до их закрытия в связи с окончанием времени работы продавца».
Таким образом, с февраля любое заведение общепита − от маленькой закусочной до дорогого ресторана − смогут не пускать новых посетителей за полчаса до закрытия. Если они сами того хотят, конечно.
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