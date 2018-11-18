Передумали. Общепиту не разрешат работать ночью без согласования с властями

Совет Министров утвердил новые правила работы общепита и продажи отдельных товаров, пишет officelife.media. Среди прочего, с февраля любое заведение сможет не пускать новых посетителей за полчаса до закрытия. А магазины, работающие по ночам, должны будут согласовывать свой график − всех остальных от этого освободили.

Согласование режима работы

Отметим, что в конце октября на общественное обсуждение вынесли проект изменений этого закона − там было предложение разрешить «ночникам» работать без согласования графика с властями. Замечания и предложения принимались до 8 ноября, и, видимо, такую идею не приняли.

Новые правила разрешают не согласовывать часы работы только тем, кто работает до 23:00 и после 7:00. «Ночникам» придётся обращаться в местные органы власти. Также с февраля в торговых объектах и общепите можно будет предоставлять дополнительные услуги − это определённый перечень, в котором есть, например, выпечка блинов и изготовление попкорна.

Можно не пускать посетителей за полчаса до закрытия

Раньше формулировка звучала так: «Вход покупателей в рестораны, кафе может быть прекращен за 30 минут, в другие объекты общественного питания − за 15 минут до их закрытия».

Теперь это написано таким образом: «Вход покупателей в объекты общественного питания может быть прекращен за 30 минут до их закрытия в связи с окончанием времени работы продавца».

Таким образом, с февраля любое заведение общепита − от маленькой закусочной до дорогого ресторана − смогут не пускать новых посетителей за полчаса до закрытия. Если они сами того хотят, конечно.