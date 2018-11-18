Современный стадион откроют к декабрю в Островце

В Островце к декабрю введут в эксплуатацию современный стадион, сообщил корреспонденту БЕЛТА начальник управления спорта и туризма Гродненского облисполкома Олег Андрейчик.



Фото из архива "Гродненской правды"

В настоящее время завершаются все необходимые работы. Здесь появится полноразмерное футбольное поле с искусственным покрытием и трибунами на 1 тыс. зрителей.

"На беговых дорожках, в прыжковых секторах будет уложено легкоатлетическое покрытие, сертифицированное Международной ассоциацией легкоатлетических федераций. Возведено административно-бытовое здание, где помимо тренерских, раздевалок, других помещений разместится тренажерный зал", - рассказал Олег Андрейчик.

Он отметил, что в этом году в городе атомщиков был открыт новый ФОК. Сейчас идет строительство еще одного спортивного комплекса с бассейном и залом для игровых видов спорта. На 2019 год в Островце запланировано приступить к возведению крытой ледовой площадки.

Спортивная инфраструктура в центре внимания и других районных центров, обратил внимание Олег Андрейчик. Например, легкоатлетический комплекс появился после реконструкции стадиона в Ивье. Он станет хорошим подспорьем для местной спортивной школы. Продолжается совершенствование биатлонного комплекса "Селец" в Новогрудском районе: в ближайшее время здесь заработает система оснежения трассы. В Новогрудке построят спортивный комплекс с бассейном, залами для игровых видов спорта, тренажеров и др. В 2019 году в планах завершить реконструкцию бассейна в Мостах, ввести в эксплуатацию после реконструкции бассейн в Сморгони. Кроме того, на одной из баз отдыха под Гродно строятся площадки для пляжного волейбола и футбола. Мини-стадион для пляжных видов спорта, популярность которых в регионе растет, планируется обустроить на территории парка активного отдыха "Коробчицкий Олимп" в пригороде областного центра.

БЕЛТА