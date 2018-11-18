Сморгонский районный исполнительный комитет информирует: Обучающий семинар

Сморгонский районный исполнительный комитет информирует

о проведении 27 ноября 2018 г. в 15.00 в актовом зале райисполкома, расположенном по адресу: г. Сморгонь, ул. Ленина, 5, Гродненским областным учреждением финансовой поддержки предпринимателей обучающего семинара на тему «Упрощенная система налогообложения, бухгалтерский учет в микроорганизациях. Порядок приема субъектами хозяйствования наличных денежных средств. Использование платежных терминалов индивидуальными предпринимателями. Установление средств контроля на кассовое оборудование».

Вход свободный. Справки по телефону: 3 76 71, 3 75 81.