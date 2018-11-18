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Авария на автодороге "Рогачев - Жлобин"

19.11.2018 — Разное | Новы дзень (Жлобин)  
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Авария на автодороге "Рогачев - Жлобин"

18 ноября, около 22.30, на автодороге Р-39 «Рогачев-Жлобин» произошло столкновение автомобиля BMW с трактором «Беларус 82.1» в сцепке с полуприцепом «Рум», которым управлял 36-летний водитель. Транспортные средства двигались в попутном направлении. 

В результате происшествия 46-летний мужчина, пассажир автомобиля BMW,  получил телесные повреждения и был госпитализирован в УЗ «Рогачевская ЦРБ».

По всем фактам ДТП проводится проверка.

По материалам ГАИ УВД Гомельского облисполкома подготовил Николай СЕМЕНЕЦ.

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18 ноября, около 22.30, на автодороге Р-39 «Рогачев-Жлобин» произошло столкновение автомобиля BMW с трактором «Беларус 82.1» в сцепке с полуприцепом «Рум»,...
 
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