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Авария на автодороге "Рогачев - Жлобин"
19.11.2018 — Разное | Новы дзень (Жлобин)
18 ноября, около 22.30, на автодороге Р-39 «Рогачев-Жлобин» произошло столкновение автомобиля BMW с трактором «Беларус 82.1» в сцепке с полуприцепом «Рум», которым управлял 36-летний водитель. Транспортные средства двигались в попутном направлении.
В результате происшествия 46-летний мужчина, пассажир автомобиля BMW, получил телесные повреждения и был госпитализирован в УЗ «Рогачевская ЦРБ».
По всем фактам ДТП проводится проверка.
По материалам ГАИ УВД Гомельского облисполкома подготовил Николай СЕМЕНЕЦ.
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18 ноября, около 22.30, на автодороге Р-39 «Рогачев-Жлобин» произошло столкновение автомобиля BMW с трактором «Беларус 82.1» в сцепке с полуприцепом «Рум»,...
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