18 ноября, около 22.30, на автодороге Р-39 «Рогачев-Жлобин» произошло столкновение автомобиля BMW с трактором «Беларус 82.1» в сцепке с полуприцепом «Рум», которым управлял 36-летний водитель. Транспортные средства двигались в попутном направлении.

В результате происшествия 46-летний мужчина, пассажир автомобиля BMW, получил телесные повреждения и был госпитализирован в УЗ «Рогачевская ЦРБ».

По всем фактам ДТП проводится проверка.

По материалам ГАИ УВД Гомельского облисполкома подготовил Николай СЕМЕНЕЦ.

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