В Беларуси существенно переписали правила для торговли и общепита. Что изменилось для покупателей

В Беларуси изменили правила продажи отдельных товаров и работы общепита. Так, магазины должны будут указывать цены в литрах и килограммах, а также продавать товары по цене, которая указана на ценнике. Еще одно изменение касается продажи несовершеннолетним конструктивно сходных с пневматическим и метательным оружием изделий. FINANCE.TUT.BY посмотрел, какие изменения подготовили для покупателей.



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

Стоимость товара будут прописывать за килограмм и литр

Постановление Совмина 14 ноября № 824 предусматривает корректировку правил продажи отдельных видов товаров и осуществления общественного питания. Документ вступает в силу через три месяца после его официального опубликования.

Некоторые из изменений уже работают на практике, но пока не прописаны в документах. Один из таких примеров — указание на ценниках стоимости товара за килограмм и литр, что уже сейчас делают многие магазины.

В документе прописано, что все магазины, павильоны, автомагазины, интернет-магазины обязали прописывать на ценниках стоимость товара за килограмм и литр.

Исключение — товары в определенном наборе, алкогольные, слабоалкогольные напитки и пиво, яйца, а также другие пищевые продукты, масса или объем которых составляет меньше 50 граммов или 50 миллилитров.

Магазины будут продавать товары по цене, которая указана на ценнике

Магазины должны будут продавать товары по тем ценам, которые указаны на ценниках. Изменение ввели, чтобы «снять конфликты покупателей с продавцами в случаях, когда при расчете в кассовом узле покупателя ставят в известность, что цена на товар увеличилась, но «не успели переписать ценники».

Продукцию общественного питания также обязаны отпускать по пой цене, которая указана в меню.

Исключение — случаи продажи товаров, продукции общепита по более низкой цене.

Что изменится для пассажиров в поездах

В поездах — международных, межрегиональных линий и региональных линий бизнес-класса — разрешат разносную торговлю пищевыми продуктами. Главное требование — соблюдение установленных законодательством условий их хранения и продажи.



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Бесплатная упаковка должна быть качественной

Сейчас в каждом магазине, согласно правилам торговли, должна быть бесплатная упаковка. Сейчас добавляется новое требование — чтоб бесплатная упаковка «обеспечивала сохранение качества и потребительских свойств товаров».

Что изменится для ресторанов и кафе?

Заведения общепита должны будут предоставить возможность ознакомиться со своими услугами, их стоимостью не только в зале объекта, но и вне его.

— Для обеспечения ориентирования покупателей в услугах общественного питания, их стоимости и условиях оказания предусматривается, что возможность ознакомления должна быть предоставлена не только в зале объекта, но и вне его. В целях недопущения ограничения прав покупателей в объектах общественного питания предлагается в правилах указать, что продавец вправе самостоятельно устанавливать в объектах общественного питания правила поведения для покупателей, не противоречащие законодательству, — поясняли ранее в МАРТе.

Что изменится в строительных магазинах

Магазины при согласии покупателя смогут не проверять комплектность и документацию строительных материалов, «если для осуществления такой проверки необходимо вскрытие упаковки изготовителя». Причина — «отдельные виды таких товаров упакованы специальным образом, фиксирующим взаимное расположение изделий, входящих в комплект (например, вакуумная упаковка), и без повреждения упаковки нет возможности проверить комплектность и наличие документации».

При этом предлагается разрешить продавцу на свое усмотрение отпускать или нет расфасованные и упакованные изготовителем в потребительскую тару товаров поштучно, на вес. Причина — «продажа таких товаров поштучно приводит к товарным потерям и образованию неликвидных остатков».

Из главы о продаже строительных материалов исключили вопросы регулирования продажи стекла листового, которые продавец может определить самостоятельно.

Пневматические пистолеты и револьверы — только с 18 лет

Для магазинов также установили запрет продажи несовершеннолетним конструктивно сходных с пневматическим и метательным оружием изделий (пневматические пистолеты, револьверы и винтовки, луки и арбалеты, за исключением игрушек). Ранее в МАРТ отмечали , что на этом изменении настаивали МВД и отдельные облисполкомы.

Возрастные ограничения на приобретение гражданского оружия действуют и сейчас, это предусмотрено статьей Закона «Об оружии». По этому документу несовершеннолетним запрещено продавать оружие (самообороны, спортивное, охотничье и сигнальное).

Но нормы закона не распространяются на конструктивно сходные с оружием изделия. «Вместе с тем имеют место случаи использования гражданами, в том числе несовершеннолетними, пневматических пистолетов, револьверов, винтовок, не являющихся оружием, а относящихся к конструктивно сходным с оружием изделиям, в противоправных целях. Одним из факторов, способствующих совершению правонарушений с применением пневматики, является легкодоступность ее приобретения, незаконная реализация на рынках и в сети Интернет», — поясняли ранее в МАРТ.

Отметим, что сейчас несовершеннолетним не продают в том числе алкоголь, сигареты.

Старые книги смогут выставлять рядом с новыми

Ввели изменения также для букинистических магазинов. Теперь они смогут выставлять рядом новые и старые книги.

— Учитывая специфику работы книжных магазинов (магазинов, имеющих отдел букинистической литературы), при котором узкоспециальные букинистические издания размещаются в соответствующем тематическом отделе рядом с новыми изданиями, где их востребованность потенциальным покупателем гипотетически выше, нежели в общей массе с букинистической литературой, предусмотрена возможность продажи в книжных магазинах в одном месте новых и букинистических изделий, — отмечали ранее в МАРТ.