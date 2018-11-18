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На заметку юридическим лицам. Согласование норм расхода ТЭР – до 1 декабря
19.11.2018 — Разное | Полесская правда
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Юридические лица, имеющие годовое потребление ТЭР от 100 до 1500 тонн условного топлива и (или) имеющие источники тепловой энергии производительностью от 0,5 до 10 Гкал/ч, обязаны пройти административную процедуру «Установление (согласование) норм расхода топливно-энергетических ресурсов» на 2019 год в Брестском областном управлении по надзору за рациональным использованием топливно-энергетических ресурсов.
Для юридических лиц, представивших документы после 01.12.2018 г., нормы будут устанавливаться (согласовываться) только со II квартала 2019 года. При этом за потребление энергоресурсов без установленных норм расхода ТЭР в I квартале 2019 гола к ним будут применены меры административного воздействия в соответствии со ст. 20.1. Кодекса об административных правонарушениях Республики Беларусь (наложение штрафа в размере от десяти до тридцати базовых величин, на индивидуального предпринимателя – до ста базовых величин, а на юридическое лицо – до трехсот базовых величин).
Аналогичные требования распространяются и на юридические лица, имеющие годовое потребление ТЭР 1500 тонн условного топлива и более и (или) имеющие источники тепловой энергии производительностью 10 Гкал/ч и более, и проходящие административную процедуру «Установление (согласование) норм расхода топливно-энергетических ресурсов» в Департаменте по энергоэффективности Госстандарта Республики Беларусь.
Брестское областное управление по надзору за рациональным использованием ТЭР.
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