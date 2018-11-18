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На заметку юридическим лицам. Согласование норм расхода ТЭР – до 1 декабря

19.11.2018 — Разное | Полесская правда  
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Юридические лица, имеющие годовое потребление ТЭР от 100 до 1500 тонн условного топлива и (или) имеющие источники тепловой энергии производительностью от 0,5 до 10 Гкал/ч, обязаны пройти административную процедуру «Установление (согласование) норм расхода топливно-энергетических ресурсов» на 2019 год в Брестском областном управлении по надзору за рациональным использованием топливно-энергетических ресурсов.

На заметку юридическим лицам. Согласование норм расхода ТЭР – до 1 декабря
В соответствии с требованием п.21 Положения о порядке разработки, установления и пересмотра норм расхода топливно-энергетических ресурсов, утвержденного постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 18.03.2016 г. №216, документы на установление норм расхода ТЭР на 2019 год представляются юридическим лицом не позднее чем за месяц до ввода этих норм в действие, т.е. до 01.12.2018 г.

Для юридических лиц, представивших документы после 01.12.2018 г., нормы будут устанавливаться (согласовываться) только со II квартала 2019 года. При этом за потребление энергоресурсов без установленных норм расхода ТЭР в I квартале 2019 гола к ним будут применены меры администра­тивного воздействия в соответствии со ст. 20.1. Кодекса об административных правонарушениях Республики Беларусь (наложение штрафа в размере от десяти до тридцати базовых величин, на индивидуального предпринимателя – до  ста базовых величин, а на юридическое лицо – до трехсот базовых величин).

Аналогичные требования распространяются и на юридические лица, имеющие годовое потребление ТЭР 1500 тонн условного топлива и более и (или) имеющие источники тепловой энергии производительностью 10 Гкал/ч и более, и проходящие административную процедуру «Установление (согласова­ние) норм расхода топливно-энергетических ресурсов» в Департаменте по энер­гоэффективности Госстандарта Республики Беларусь.

Брестское областное управление по надзору за рациональным использованием ТЭР.

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