"Нам приятно было выступать перед ивьевчанами..."

Виталий Францевич Матейко, директор коммунального унитарного предприятия

по оказанию услуг «Ивьевский центр по банкротству и антикризисному управлению»:





- Очень приятно, что мне оказали высокую честь открывать «Дажынки», возглавить колонну Ивьевского района, можно сказать выпала миссия знаменосца. Пройти по обновленному городу - это особенное чувство. Волнительная миссия.

Как хозяева «Дажынок», мы открывали областной фестиваль праздничной программой «Зямны паклон гаспадарам зямлі”. Шествие победителей областного соревнования по уборке урожая 2018 года - это квинтэссенция праздника.

Все лето, осень шли ремонтные работы, Ивье преобразилось. Приятно, что здесь есть все перерабатывающие предприятия, самые заслуженные аграрии, представители будущего сельского хозяйства. Нашим земляком Министром природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь А.П. Худыком нам были подарены электромобили. Целые палаточные городки выросли за считанные часы, скульптуры на набережной, бесплатная каша, уха, развлечения на любой вкус.

Постаралась для праздника вся область, все жители нашего района. Много людей было награждено.

Погода замечательная, настроение отличное. Праздник удался. Население города на время праздника увеличилось, наверное, вдвое. Я думаю, что фестиваль даст определенный толчок развитию нашего сельского хозяйства.

Татьяна Леонидовна Козел, библиограф отдела обслуживания и информации Ивьевской районной библиотеки:





Два стеллажа к областным «Дажынкам» подготовила Ивьевская библиотека: выставку, посвященную знаменитым людям Ивьевщины, экспозицию «Ивье вчера и сегодня» (выставка проходила в фойе второго этажа районного центра культуры и досуга). Подобрали литературу, фотографии: книги, экспонаты рассказывали об истории района, людях труда. В числе других наши экспонаты с интересом осмотрели многочисленные гости.

Библиотека постоянно уделяет внимание краеведческой деятельности, подобные мероприятия проводились и будут проводиться на социально значимых мероприятиях.

А в целом от «Дажынок» осталось очень яркое впечатление. Приятно, что гости интересовались историей района, задавали вопросы, вспоминали что-то связанное со своей личной историей и героями Ивьевщины.

Память - это будущее страны. Когда-то значимым событием истории станет и сегодняшний фестиваль.

Лидия Леонидовна Макуцевич, бухгалтер централизованной бухгалтерии сельисполкомов при Ивьевском райисполкоме:





На празднике я с удовольствием прокатилась верхом на лошади в парке, который напротив моего места работы. Лошадей, животных люблю с детства, хотя верхом на лошади ездила до этого только один раз - в Ратомке в Олимпийском комплексе во время учебы в университете в Минске

Инструктор, сопровождавшая меня в «конной экскурсии» по Ивьевскому парку пригласила в Мир.

А рядом девочка из Витебска вместе с папой катали ребятню на пони. Те щипали подмерзшую травку. Восторг от поездок на экзотических лошадках у детей был неописуемым. Здорово, что из Витебска, Кореличского района приехали столь экзотические лошадки. На специальном коневозе.

Любят все, могут съесть банан. В парке была представлена редкая порода пони, о чем рассказал ее владелец. Купили когда-то лошадку для ребенка, и уже четыре красавца у витебчанина. Хотя и смирное животное, но показывает характер, особенно когда что-то болит. Лижется - характер добрый. Пони Чиба (Чебурашка) была обута в красочные гетры, попону, хотя холода не боится.

Пять рублей стоило удовольствие прокатиться в оба конца парка. Но многие родители порадовали своих детей, остались у них незабываемые впечатления.

И вообще на празднике можно было увидеть много животных. За что большое спасибо и зверям, и людям - участникам фестиваля.

Иван Бенкевич, начальник оркестра Лидского пограничного отряда, военный дирижер:





-Наш оркестр открывал торжественное шествие на «Дажынках». Для подобной почетной миссии у нас есть все основания. Например, на прошедшем в июне в Сморгони 8-м республиканский смотр-конкурсе военных оркестров органов пограничной службы Республики Беларусь, где участие приняли 8 оркестров из разных областей страны, мы были в числе победителей. Был награжден Дипломом «Лучший военный дирижер органов пограничной службы». Диплом «Лучший солист-вокалист органов пограничной службы» по праву достался солисту нашего военного оркестра Владимиру Беспалову.

На «Дажынках» наши музыканты порадовали выступлениями, подарили позитивные эмоции и хорошее настроение жителям и гостям города.

13 человек в составе коллектива, у всех многопрофильное музыкальное образование. Зона ответственности нашего отряда - Вороновский, Ивьевский, Лидский районы. В нашем отряде служил нынешний депутат Палаты представителей Александр Иванович Маркевич.

Нам приятно было выступать перед ивьевчанами. Постоянно оказываем помощь в обеспечении мероприятий государственной важности, разъясняем государственную политику в разрезе пограничной службы.

Репертуар у нас разнообразный: от маршей до лирических мелодий. Концерты даем на платной основе, программа позволяет создать полноценный репертуар. Он играет большую роль в военно-патриотическом воспитании молодежи, пропаганде боевых традиций, организации культурного досуга военнослужащих, их семей. Музыканты оркестра такие же пограничники, как и военнослужащие, непосредственно охраняющие государственную границу. Мы гордо носим свои зеленые фуражки. И выступление в Ивье безусловно запишем себе в актив.

Юлия Владимировна Драбович, первый секретарь Ивьевской районной организации ОО «БРСМ»:





На «Дажынках-2018» нами была организована молодежная площадка в форме сельской эстафеты «Колобок», которая длилась на протяжении около шести часов. Это была хорошая возможность для молодежи из 17 районов (не было только команды Берестовицы) проявить себя в шуточных спортивных и творческих конкурсах. Все участники креативно проявили в соревнованиях и ивьевский «Колобок», без преувеличения, стал настоящим украшением праздника. Этот было костюмированное зрелище, каждый имел костюм сказочного героя. Костюмы деда, бабки, волка, медведя, зайца, лисы, колобка поражали зрителей полетом фантазии. Не смотря на довольно прохладную погоду, атмосфера эстафета была насыщена яркими эмоциями, согрета улыбками, весельем, энергетикой молодежи. Большое количество молодых людей наблюдало за конкурсом, сопереживало участникам. Дожинки удались на славу!

Мария Николаевна Васюкевич, заведующий отделением дневного пребывания для граждан пожилого возраста Ивьевского ТЦСОН:





- Специально к «Дожинкам» отделением был подготовлен авторский арт-проект «Ивьевский Арбат». Начинался он с художественной галереи работ самодеятельного художника Ивана Васюкевича. Последним, кстати, были выполнены художественные и ремонтные работы в районном центре культуры и досуга, в ресторане

Все участники нашего отделения ТЦСОН приняли самое активное участие в фестивальной программе, например отделением социальной помощи на дому было оригинально оформлена деревенская хатка, специалисты отделения дневного пребывания для инвалидов продемонстрировали различные выставки декоративно-прикладного творчества. Как всегда, наиболее ярко была оформлена обширная интерактивная площадка «Гасціныя сенцы», которая состояла из многочисленных инсталляций, выставочных экспозиций, мастер-класса, которые все былі объединены одной главной темой - год малой родины. Самой главной выставкой была выставка хлеба, караваев, хлебулочных изделий, мясной и рыбной продукции, которую можно было попробовать и оценить любому гостю здесь же на месте.

Выставочная деятельность пожилых людей сопровождалась выступлением вокальной группы «Жнеюшки» (аккомпаниатор Николай Иван Бакунович), исполнялись популярные белорусские и русские песни нашей молодости.

Руководитель кружка Виктория Викторовна Корней приготовуила много домашних вкусностей, выпечки, которые раздавались бесплатно.

Была также организована выставка этно-историческая галерея - проект участников отделения, представлявший собой настоящий философский арт-объект, где демонстрировались всякие раритетные предметы старины.

Была выставки сельхозпродукции: домашние закатки, заготовки участников отделения. А современные мастерицы-рукодельницы Надежда Александровна Демина, Галина Павловна Дунич, Галина Иосифовна Петрушенко, Тереза Никодимовна Звалинская, Раиса Куприяновна Лобач, Лидия Федоровна Окулич, Антонина Ивановна Гурина

Большой интерес вызвало кулинарное творчество Чеславы Иосифовны Лисовской, которая показала мастер класс по колбасам, мясным рулетам и хворосту. Аминя Адамовна Радкевич удивила пончиками, много белорусской еды приготовила Ирина Владимировна Бакунович

Ванда Иосифовна Лагодич, Ася Галеевна Минюк. Настоящая галерея нашей души - в творчестве этих людей.

Павильон ТЦСОН занимал по ширине 25 метров, рядом располагались другие ТЦСОНЫ области.

Безвозмездную помощь отделению оказала дизайнер, декоратор, ИП и бывшая коллега по гимназии Елена Иосифовна Захар. Взгляд пожилых людей на произошедшее действо - фестиваль уникален и запомнится всем его участникам. А пожилым людям есть с чем сравнивать.