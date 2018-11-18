Путин и Эрдоган открыли морской участок «Турецкого потока»





Президенты РФ и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган приняли участие в церемонии окончания строительства морского участка «Турецкого потока».

По сообщению ТАСС, Путин объявил, что строительство морского участка «Турецкого потока» завершилось с опережением. Он напомнил о строительстве в Турции АЭС «Аккую» в качестве примера сотрудничества Москвы и Анкары и выразил уверенность в укреплении дальнейшего сотрудничества между двумя странами.

«Турецкий поток» — показатель уровня сотрудничества Турции и России, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на церемонии, — сообщает Anadolu Agency. По словам Эрдогана, «Турецкий поток» открывает большие перспективы как перед Турцией и турецким народом, так и перед странами региона. Турция никогда не подходила к отношениям с Россией с точки зрения требований или давления со стороны других стран, подчеркнул турецкий лидер.

Проект «Турецкий поток» предполагает строительство газопровода через Черное море до европейской части Турции и далее — к границе с Грецией. Длина морской части трубы составляет около 930 километров, сухопутного участка по турецкой территории — 180 километров. Первая нитка трубопровода предназначена для поставок газа на турецкий рынок, вторая — на рынки стран Южной и Юго-Восточной Европы. Мощность прокачки каждой нитки составит 15,75 миллиарда кубометров газа в год.