|
Обзор рынка облигаций за период 12.11 16.11.2018
За период 12.11 – 16.11.2018 на биржевом рынке БВФБ было заключено 114 сделок по продаже
ТОП 3 государственных облигаций, по количеству сделок за рассматриваемый период
ТОП 3 корпоративных облигаций, по количеству сделок за рассматриваемый период
Очередная неделя ноября показывает общее снижение количества заключенных сделок по сравнению с октябрем на 45%. В целом никаких существенных изменений по сравнению с периодом 01.11 – 09.11.2018 не произошло. Количество сделок и структура долей государственных и корпоративных бумаг от общего количества сделок уже 3 неделю подряд находится на одном уровне (около 115 сделок за неделю).
Лидерами падения количества сделок в рассматриваемом периоде, как и в начале месяца, являются сегмент корпоративных бумаг (-51%) и сегмент банковских облигаций (-60%).
Как и ожидалось, низкая деловая активность на рынке облигаций, в ожидании корректировки доходностей, будет главным трендом еще не одной недели.
В ТОП 3 государственных облигаций по количеству сделок можно выделить сохраняющуюся с сентября высокую активность в отношении облигаций ВГДО 252, а вот облигации ГДО 286, номинированные в бел.рублях и возглавлявшие рейтинг на прошлой неделе, потеряли своё место в ТОП 3.
Валютная структура рейтинга также отражает это изменение: рейтинг полностью состоит из облигаций, номинированных в иностранной валюте.
ТОП 3 корпоративных бумаг по количеству сделок впервые с октября не включает облигации Белинвестбанк ОАО, на смену которым на этой неделе пришли бумаги Паритетбанк ОАО. В остальном, отметим сохранившие свое место облигации ООО «ПрофитЗерноМаркет» Оп2, возглавившие рейтинг на этой неделе.
Валютная структура этого рейтинга не изменилась.
В денежном выражении общий объем сделок составил 86,03 млн.рублей, из них :
ТОП 3 государственных облигаций, по объему сделок за рассматриваемый период
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Обзор рынка облигаций Республики Беларусь, подготовлен специалистами Инвестиционной компании АЙГЕНИС. Основными параметрами анализа выступают: объем, в денежном...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)