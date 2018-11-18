Обзор рынка облигаций за период 12.11 16.11.2018

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За период 12.11 – 16.11.2018 на биржевом рынке БВФБ было заключено 114 сделок по продаже облигаций , из них:

29 с государственными облигациями (25.43% от общего количества);

2 с облигациями Национального банка РБ (1.75%);

17 с облигациями остальных банков РБ (14.9%);

66 с корпоративными облигациями (57.89%).

ТОП 3 государственных облигаций, по количеству сделок за рассматриваемый период

Облигация, выпуск Номинал Валюта номинала ставка купона % Дата погашения Кол-во сделок Срвз.дох-ть к погашению** по сделкам % ВГДО 252 1000 USD 4.2 22.08.2024 7 4.16 ВГДО 245 1000 USD 5.5 21.02.2024 6 5.44 ВГДО 244 1000 USD 4.4 04.11.2022 3 5.4

ТОП 3 корпоративных облигаций, по количеству сделок за рассматриваемый период

Облигация, выпуск Номинал Валюта номинала ставка купона % Дата погашения Кол-во сделок Срвз.дох-ть к погашению** по сделкам % "ПрофитЗерноМаркет" ООО Оп2 1000 USD 6.5 29.09.2023 16 6.45 Туровский молочный комбинат ОАО Оп3 1000 USD 6.5 09.08.2023 8 6.5 Паритетбанк ОАО Оп15 10000 BYN 10.35 12.08.2020 7 11.45

Очередная неделя ноября показывает общее снижение количества заключенных сделок по сравнению с октябрем на 45%. В целом никаких существенных изменений по сравнению с периодом 01.11 – 09.11.2018 не произошло. Количество сделок и структура долей государственных и корпоративных бумаг от общего количества сделок уже 3 неделю подряд находится на одном уровне (около 115 сделок за неделю).

Лидерами падения количества сделок в рассматриваемом периоде, как и в начале месяца, являются сегмент корпоративных бумаг (-51%) и сегмент банковских облигаций (-60%).

Как и ожидалось, низкая деловая активность на рынке облигаций, в ожидании корректировки доходностей, будет главным трендом еще не одной недели.

В ТОП 3 государственных облигаций по количеству сделок можно выделить сохраняющуюся с сентября высокую активность в отношении облигаций ВГДО 252, а вот облигации ГДО 286, номинированные в бел.рублях и возглавлявшие рейтинг на прошлой неделе, потеряли своё место в ТОП 3.

Валютная структура рейтинга также отражает это изменение: рейтинг полностью состоит из облигаций, номинированных в иностранной валюте.

ТОП 3 корпоративных бумаг по количеству сделок впервые с октября не включает облигации Белинвестбанк ОАО, на смену которым на этой неделе пришли бумаги Паритетбанк ОАО. В остальном, отметим сохранившие свое место облигации ООО «ПрофитЗерноМаркет» Оп2, возглавившие рейтинг на этой неделе.

Валютная структура этого рейтинга не изменилась.

В денежном выражении общий объем сделок составил 86,03 млн.рублей, из них :

12.81 млн.рублей по сделкам с государственными облигациями (14.89% от объема);

9.24 млн.рублей с облигациями Национального банка РБ (10.74%);

61.58 млн.рублей с облигациями остальных банков РБ (71.57%);

2.41 млн.рублей с корпоративными облигациями (2.8%).

ТОП 3 государственных облигаций, по объему сделок за рассматриваемый период