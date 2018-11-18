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Обзор рынка облигаций за период 12.11 16.11.2018

19.11.2018 16:50 — Разное | Myfin  
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Обзор рынка облигаций за период 12.11 16.11.2018
фото: pixabay.com

За период 12.11 – 16.11.2018 на биржевом рынке БВФБ было заключено 114 сделок по продаже облигаций, из них:

  • 29 с государственными облигациями (25.43% от общего количества);
  • 2 с облигациями Национального банка РБ (1.75%);  
  • 17 с облигациями остальных банков РБ (14.9%);
  • 66 с корпоративными облигациями (57.89%).

ТОП 3 государственных облигаций, по количеству сделок за рассматриваемый период

Облигация, выпуск
Номинал
Валюта номинала
ставка купона %
Дата погашения
Кол-во сделок
Срвз.дох-ть к погашению** по сделкам %
ВГДО 252
1000
USD
4.2
22.08.2024
7
4.16
ВГДО 245
1000
USD
5.5
21.02.2024
6
5.44
ВГДО 244
1000
USD
4.4
04.11.2022
3
5.4

ТОП 3 корпоративных облигаций, по количеству сделок за рассматриваемый период

Облигация, выпуск
Номинал
Валюта номинала
ставка купона %
Дата погашения
Кол-во сделок
Срвз.дох-ть к погашению** по сделкам %
"ПрофитЗерноМаркет" ООО Оп2
1000
USD
6.5
29.09.2023
16
6.45
Туровский молочный комбинат ОАО Оп3
1000
USD
6.5
09.08.2023
8
6.5
Паритетбанк ОАО Оп15
10000
BYN
10.35
12.08.2020
7
11.45

Очередная неделя ноября показывает общее снижение количества заключенных сделок по сравнению с октябрем на 45%. В целом никаких существенных изменений по сравнению с периодом 01.11 – 09.11.2018 не произошло. Количество сделок и структура долей государственных и корпоративных бумаг от общего количества сделок уже 3 неделю подряд находится на одном уровне (около 115 сделок за неделю).

Лидерами падения количества сделок в рассматриваемом периоде, как и в начале месяца, являются сегмент корпоративных бумаг (-51%) и сегмент банковских облигаций (-60%).

Как и ожидалось, низкая деловая активность на рынке облигаций, в ожидании корректировки доходностей, будет главным трендом еще не одной недели.

В ТОП 3 государственных облигаций по количеству сделок можно выделить сохраняющуюся с сентября высокую активность в отношении облигаций ВГДО 252, а вот облигации ГДО 286, номинированные в бел.рублях и возглавлявшие рейтинг на прошлой неделе, потеряли своё место в ТОП 3.

Валютная структура рейтинга также отражает это изменение: рейтинг полностью состоит из облигаций, номинированных в иностранной валюте.

ТОП 3 корпоративных бумаг по количеству сделок впервые с октября не включает облигации Белинвестбанк ОАО, на смену которым на этой неделе пришли бумаги Паритетбанк ОАО. В остальном, отметим сохранившие свое место облигации ООО «ПрофитЗерноМаркет» Оп2, возглавившие рейтинг на этой неделе.

Валютная структура этого рейтинга не изменилась.

В денежном выражении общий объем сделок составил 86,03 млн.рублей, из них :

  • 12.81 млн.рублей по сделкам с государственными облигациями (14.89% от объема);
  • 9.24 млн.рублей с облигациями Национального банка РБ (10.74%);
  • 61.58 млн.рублей с облигациями остальных банков РБ (71.57%);
  • 2.41 млн.рублей с корпоративными облигациями (2.8%).

ТОП 3 государственных облигаций, по объему сделок за рассматриваемый период

 
Теги: Курсы валют
 
 
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Обзор рынка облигаций Республики Беларусь, подготовлен специалистами Инвестиционной компании АЙГЕНИС. Основными параметрами анализа выступают: объем, в денежном...
 
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