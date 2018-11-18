ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Минсельхоз РФ инициирует цифровизацию АПК в рамках ЕАЭС

19.11.2018 16:41 — Разное | Интерфакс  
Размер текста:
A
A
A

Минсельхоз РФ выступил с инициативой создания в рамках ЕАЭС цифровой платформы процессов производства и реализации продукции АПК, а также цифровой прослеживаемости производства и перемещения сельхозпродукции и товаров, сообщается в пресс-релизе ведомства по итогам первого заседания совета по АПК ЕАЭС, которое в понедельник провел глава Минсельхоза России Дмитрий Патрушев.

"Сегодня страны ЕАЭС занимают первое место в мире по экспорту пшеницы, входят в тройку лидеров по поставкам подсолнечного масла, рыбы и рыбной муки, ячменя, обладают существенным потенциалом в развитии экспорта сахара и сельскохозяйственных товаров мясной и молочной групп. Однако для того, чтобы не только сохранить существующие темпы роста, но и придать им еще большее ускорение, необходима трансформация существующих процедур и моделей управления - в первую очередь за счет цифровых преобразований на государственном и надгосударственном уровнях", - говорится в сообщении.

В ходе заседания его участники также договорились о совместном обсуждении вопросов господдержки производства и переработки сельхозпродукции, регулирования общего аграрного рынка, установления единых требований в производстве и обращении продукции, а также внедрения научных и инновационных технологий в АПК.

Как было отмечено в ходе мероприятия, одним из основных направлений скоординированной агропромышленной политики является совместное прогнозирование, которое позволяет оценить потенциал взаимных поставок и перспектив развития отраслей АПК, их инвестиционную привлекательность. Для совершенствования этого инструментария Минсельхоз РФ предложил партнерам по ЕАЭС унифицировать подходы к составлению прогнозных балансов спроса и предложения, а также разработать единую методологию формирования среднесрочного прогнозирования в АПК.

Как заявил Д.Патрушев, процитированный в пресс-релизе, основной задачей совета является подготовка предложений по стратегиям, направлениям и перспективам развития агропромышленного комплекса и аграрного рынка ЕАЭС. Кроме того, его деятельность направлена на углубление интеграции государств-членов ЕАЭС в этой сфере, координацию взаимодействия уполномоченных органов по аграрным вопросам.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Минсельхоз РФ выступил с инициативой создания в рамках ЕАЭС цифровой платформы процессов производства и реализации продукции АПК, а также цифровой...
 
Новости дня
Новости разные
 
Современный стадион откроют к декабрю в Островце
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

18.11.2018
Mir24.TV Belarus
Газета Авангард
Лоевский край
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Кировец
Новы дзень (Жлобин)
19.11.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Лоевский край
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика