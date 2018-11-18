Минсельхоз РФ инициирует цифровизацию АПК в рамках ЕАЭС

Минсельхоз РФ выступил с инициативой создания в рамках ЕАЭС цифровой платформы процессов производства и реализации продукции АПК, а также цифровой прослеживаемости производства и перемещения сельхозпродукции и товаров, сообщается в пресс-релизе ведомства по итогам первого заседания совета по АПК ЕАЭС, которое в понедельник провел глава Минсельхоза России Дмитрий Патрушев.

"Сегодня страны ЕАЭС занимают первое место в мире по экспорту пшеницы, входят в тройку лидеров по поставкам подсолнечного масла, рыбы и рыбной муки, ячменя, обладают существенным потенциалом в развитии экспорта сахара и сельскохозяйственных товаров мясной и молочной групп. Однако для того, чтобы не только сохранить существующие темпы роста, но и придать им еще большее ускорение, необходима трансформация существующих процедур и моделей управления - в первую очередь за счет цифровых преобразований на государственном и надгосударственном уровнях", - говорится в сообщении.

В ходе заседания его участники также договорились о совместном обсуждении вопросов господдержки производства и переработки сельхозпродукции, регулирования общего аграрного рынка, установления единых требований в производстве и обращении продукции, а также внедрения научных и инновационных технологий в АПК.

Как было отмечено в ходе мероприятия, одним из основных направлений скоординированной агропромышленной политики является совместное прогнозирование, которое позволяет оценить потенциал взаимных поставок и перспектив развития отраслей АПК, их инвестиционную привлекательность. Для совершенствования этого инструментария Минсельхоз РФ предложил партнерам по ЕАЭС унифицировать подходы к составлению прогнозных балансов спроса и предложения, а также разработать единую методологию формирования среднесрочного прогнозирования в АПК.

Как заявил Д.Патрушев, процитированный в пресс-релизе, основной задачей совета является подготовка предложений по стратегиям, направлениям и перспективам развития агропромышленного комплекса и аграрного рынка ЕАЭС. Кроме того, его деятельность направлена на углубление интеграции государств-членов ЕАЭС в этой сфере, координацию взаимодействия уполномоченных органов по аграрным вопросам.