С 21 по 24 ноября в Могилеве будет проходить Международный Гранд-фестиваль победителей "Звездочет", который соберет участников и членов жюри из 7 стран - Беларуси, Литвы, Эстонии, Казахстана, Украины, России, Италии. Фестивальный проект "Звездочет" стартовал с начала 2018 года, название проекту присвоили созвучное местной достопримечательности - архитектурной композиции "Звездочет", которая является единственным в мире памятником астрологу.

На протяжении года каждый конкурсный этап этого года собирал в среднем около 2000 человек в месте проведения Zvezdo4et за период конкурса-праздника.

Организаторами проекта являются отдел идеологии и по делам молодежи Могилевского горисполкома, Могилевская городская организация "БРСМ", Могилевская городская организация "Белорусский союз женщин", продюсерский центр "Звездочет".





В программе Гала-концерта "Звездочет":

Певец, музыкант, композитор, президент культурной ассоциации "Международные итальянские фестивали" (MIF Association), директор международного конкурса "CREATIVITA" senza FRONTIERE" в Италии Микеле Пома.

Суперфиналист проекта Голос.Краiны, член жюри вокального этапа "Звездочет" Майкл Соул (Финалист песенного конкурса "Евровидение 2016" в составе группы "The Em". Представитель от Беларуси на Международном песенном конкурсе "Евровидение-2017" в качестве бэк-вокала у группы Naviband.

Премьера клипа юной могилевской певицы Юлии Скоблик на песню "Мир твоих снов", написанной для Junior Eurovision 2018.

Основатель, продюсер, художественный руководитель, актер шоу "ONE to ONE" (ранее театр пародии Serge) Сергей Кунай.

Главный фаворит телепроекта "Голос.Перезагрузка 7" Аннагозель Гокинаева.

Финалистка национального отборочного тура Детское Евровидение, лауреат и обладательница Гран-при международных конурсов Ольга Коновалова.

Представитель от Беларуси на Детском Евровидении 2015, лауреат международного телепроекта "Детская новая волна", суперфиналист проекта "Голос.Дити" - Руслан Асланов.

Участница телепроектов "Голос.Дити", "Украина Мае талент", финалистка Национального отборочного тура "Детское Евровидение 2018" в составе группы "Мята" Мария Ероховец.

Солисты эстрадной мастерской "ReMix" под управлением председателя жюри проекта "Звездочет", солистки группы "Беатрис" Ольги Григорьевой.

Вход на конкурсную программу и гала-концерт - свободный.

Место проведения: Гостиница "Турист" (Могилев, пр-т Пушкинский, 6).