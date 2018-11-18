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Пашинян об отношениях с Беларусью: с Арменией будут считаться

19.11.2018 16:26 — Разное | Интерфакс  
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И.о. премьера Армении Никол Пашинян заявил, что не позволит относиться к его стране, как к "маленькому народу".

"Складывается впечатление, что очень многие по инерции хотят, пытаются или будут пытаться относиться к нам, как к маленькой стране, маленькому народу. Но я четко говорю: это не пройдет. Может мы и малочисленный народ, но мы являемся великим народом, потому что мы являемся народом, имеющим тысячелетнюю историю, мы являемся народом культуры, народом генералов", - заявил Н.Пашинян в понедельник во время встречи с руководителями общин в Гаваре Гегаркуникской области Армении.

Он напомнил, что маршал Баграмян сыграл большую роль в освобождении Беларуси во время Великой отечественной войны.

"Будьте уверены, что народ и наше правительство в состоянии защитить интересы республики и с этим должны считаться все. Обещаю, что так и будет", - сказал и.о. главы правительства.

12 ноября президент Беларуси Александр Лукашенко на встрече с послом Азербайджана в Минске Латифом Гандиловым заявил: "Армения возглавляет ЕАЭС и ОДКБ, очень большая нагрузка на страну, которая находится на переходном периоде. Справится ли Армения?". По словам белорусского лидера, и.о. премьера Армении Н.Пашинян "должен в правительстве просто разобраться с ситуацией". А.Лукашенко добавил, что готов предложить три кандидатуры на пост генсека ОДКБ.

Позднее Н.Пашинян заявил, что потребует объяснений от президента Беларуси в связи с его заявлениями.

"Я удивлен, что человек, который на протяжении 30 лет находится в статусе руководителя страны, может себе позволить такое. Конечно, я потребую объяснений от президента Беларуси, и не только от него. С противоречащим нашим договоренностям заявлением выступил также президент Казахстана Нурсултан Назарбаев, заявив после закрытого саммита ОДКБ, что в должности генсека ОДКБ будет назначен представитель Беларуси", - сказал Н.Пашинян.

По его словам, никто не имел права выступать с таким заявлением, поскольку в ОДКБ решения принимаются на основе консенсуса.

Как сообщалось, 17 ноября МИД Беларуси, комментируя заявления премьер-министра Армении Н.Пашиняна, призвал его отказаться от "правил уличной демократии" в большой политике.

"Наверное, господин Пашинян пока не понял, что правила так называемой уличной демократии неприемлемы в большой политике. Жаль, надеемся, что со временем это пройдет", - прокомментировал агентству "Интерфакс-Запад" высказывания армянского премьера начальник пресс-секретарь МИД Беларуси Анатолий Глаз.

В ОДКБ входят Армения, Беларусь, Казахстан, Киргизия, Россия и Таджикистан.

 
Теги: Минск
 
 
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И.о. премьера Армении Никол Пашинян заявил, что не позволит относиться к его стране, как к "маленькому народу".
 
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