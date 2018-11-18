Нацбанк ожидает совещания у президента, снова рекомендует банкам снизить ставки по просроченным кредитам

Национальный банк Беларуси (НББ) запросил у банков информацию о применяемых повышенных ставках по просроченным кредитам и штрафах за несвоевременное исполнение кредитных договоров.

В письме в адрес банков НББ отмечает, что запрашивает информацию "в рамках подготовки к совещанию у президента".

При этом Нацбанк подчеркивает, что банки должны снизить повышенный размер ставок по просроченным кредитам юрлиц и населения в целях уменьшения нагрузки на кредитополучателей.

НББ напоминает, что ранее соответствующие требования дважды направлялись в адрес банков – в июне 2017 года и в начале 2018 года. Эти меры Нацбанк предпринимает в качестве одного их механизмов снижения кредитной нагрузки на госсектор экономики.

Ранее сообщалось, что Нацбанк неоднократно констатировал закредитованность субъектов хозяйствования и, соответственно, рост необслуживаемой задолженности, что препятствует нормальной работе и развитию финансового рынка. В связи с этим правительство и Национальный банк Беларуси в сотрудничестве с МВФ разрабатывают законопроект по созданию в стране рынка проблемных долгов.

По данным НББ, на 1 июля 2018 года в банковском секторе Беларуси доля необслуживаемых активов, подверженных кредитному риску, снизилась до 3,7% с 4% на 1 июня 2018 года.