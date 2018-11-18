«Почему мы не можем снимать их нарушения?» Жители Барановичей обсуждают возможный запрет на съемку милиционеров

МВД и Республиканская коллегия адвокатов предложили законодательно ограничить фото- и видеосъемку сотрудников милиции при исполнении служебных обязанностей. Intex-press поинтересовалась у жителей Барановичей, как они к этому относятся.



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Опрос горожан. Фото: Александр ЧЕРНЫЙ

«Нас могут снимать, если мы нарушаем. Почему мы не можем снимать их нарушения?», «Нам вообще тогда и слова нельзя сказать», – говорят горожане.