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«Почему мы не можем снимать их нарушения?» Жители Барановичей обсуждают возможный запрет на съемку милиционеров
19.11.2018 17:56 — Разное | Виртуальный Брест
МВД и Республиканская коллегия адвокатов предложили законодательно ограничить фото- и видеосъемку сотрудников милиции при исполнении служебных обязанностей. Intex-press поинтересовалась у жителей Барановичей, как они к этому относятся.
Опрос горожан. Фото: Александр ЧЕРНЫЙ
«Нас могут снимать, если мы нарушаем. Почему мы не можем снимать их нарушения?», «Нам вообще тогда и слова нельзя сказать», – говорят горожане.
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«Почему мы не можем снимать их нарушения?» Жители Барановичей обсуждают возможный запрет на съемку милиционеров
МВД и Республиканская коллегия адвокатов предложили законодательно ограничить фото- и видеосъемку сотрудников милиции при исполнении служебных обязанностей....
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