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«Почему мы не можем снимать их нарушения?» Жители Барановичей обсуждают возможный запрет на съемку милиционеров

19.11.2018 17:56 — Разное | Виртуальный Брест  
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МВД и Республиканская коллегия адвокатов предложили законодательно ограничить фото- и видеосъемку сотрудников милиции при исполнении служебных обязанностей. Intex-press поинтересовалась у жителей Барановичей, как они к этому относятся.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news60762.php

«Почему мы не можем снимать их нарушения?» Жители Барановичей обсуждают возможный запрет на съемку милиционеров

Опрос горожан. Фото: Александр ЧЕРНЫЙ

«Нас могут снимать, если мы нарушаем. Почему мы не можем снимать их нарушения?», «Нам вообще тогда и слова нельзя сказать», – говорят горожане.

 
 
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МВД и Республиканская коллегия адвокатов предложили законодательно ограничить фото- и видеосъемку сотрудников милиции при исполнении служебных обязанностей....
 
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