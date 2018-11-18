 Брестчанка нарисовала портрет Киану Ривза, а он в ответ сфотографировался с ним

Александра Клавдиева — брестская художница. Девушка периодически выкладывает в сеть портреты известных актеров своего авторства. Еще в марте в ее профиле в Instagram появился портрет известного актера. И вот только пару дней назад ее знакомые прислали ей фотографию, на которой Киану демонстрирует тот самый портрет.



Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news60761.php

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Тот самый портрет Киану, который нарисовала Александра. «Думаю, нет необходимости в каких-либо словах. Просто великий человек и актер», — подписала девушка портрет.

А буквально на днях Саша опубликовала фотографию Киану со своим портретом. Как так вышло, что актеру показали Сашину работу, она до сих пор не знает.

— Сегодня мне прислали это фото. Счастью не было предела. Я хочу сказать огромное спасибо тем людям, которые передали и показали этот портрет Киану Ривзу, и спасибо самому актеру за те теплые слова, что он мне передал. А также я хочу сказать, что Киану, наверное, один из лучших актеров американского кинематографа — с огромным талантом и добрым сердцем, — написала девушка.

«Если честно, я толком не знаю, кто показал портрет актеру. Моя знакомая из Беларуси работает в Европе, у нее есть друзья по всему миру, и один из них работает на голливудских проектах — рисунок дошел через третьи или четвертые руки. Мне передали на словах, что ему очень понравилось. Он пожелал мне успехов и сказал, что у меня все получится в моих начинаниях. Для простой девушки из Бреста вроде меня это так приятно!» — рассказала девушка порталу tjournal.ru.



Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news60761.php

Читать полностью в источнике с фото:





Вот еще работы Александры. Смотрите и любуйтесь.



Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news60761.php

Читать полностью в источнике с фото:









Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news60761.php

Читать полностью в источнике с фото:









Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news60761.php

Читать полностью в источнике с фото:



