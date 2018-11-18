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Брестчанка нарисовала портрет Киану Ривза, а он в ответ сфотографировался с ним

19.11.2018 17:56 — Разное | Виртуальный Брест  
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Александра Клавдиева — брестская художница. Девушка периодически выкладывает в сеть портреты известных актеров своего авторства. Еще в марте в ее профиле в Instagram появился портрет известного актера. И вот только пару дней назад ее знакомые прислали ей фотографию, на которой Киану демонстрирует тот самый портрет.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news60761.php

Брестчанка нарисовала портрет Киану Ривза, а он в ответ сфотографировался с ним

Тот самый портрет Киану, который нарисовала Александра. «Думаю, нет необходимости в каких-либо словах. Просто великий человек и актер», — подписала девушка портрет.

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I think that there is no need for any words. Just a great actor and a human. #sketchbook #sketch #illustration #graphic #monochrome #art #artist #artwork #draw #drawing #insta_bw #instaart #blackandwhite #shura_kl #portret #hollywood #keanureeves #actor #konstantin #рисунок #зарисовки #портрет #brest #belarus #брест #беларусь

Публикация от Alexandra Klavdieva (@alexandra_klaudi)

А буквально на днях Саша опубликовала фотографию Киану со своим портретом. Как так вышло, что актеру показали Сашину работу, она до сих пор не знает.

— Сегодня мне прислали это фото. Счастью не было предела. Я хочу сказать огромное спасибо тем людям, которые передали и показали этот портрет Киану Ривзу, и спасибо самому актеру за те теплые слова, что он мне передал. А также я хочу сказать, что Киану, наверное, один из лучших актеров американского кинематографа — с огромным талантом и добрым сердцем, — написала девушка.

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So, I decided to brag a little. Today I received this photo. I was on cloud nine. I want to say a huge thanks to the people who gave and showed this portrait to Keanu Reeves and thanks to the actor (Keanu)for the kind words he gave me. And also I want to say that Keanu is probably one of the best actors of American cinema, with a huge talent and kind heart.В общем я решила немного похвастаться. Сегодня мне прислали это фото. Счастью не было предела. Я хочу сказать огромное спасибо тем людям, которые передали и показали этот портрет Киану Ривзу и спасибо самому актеру за те теплые слова, что он мне передал. А также я хочу сказать, что Киану, наверное, один из лучших актеров американского кинематографа- с огромным талантом и добрым сердцем. #sketchbook #sketch #illustration #graphic #monochrome #art #artist #artwork #draw #drawing #insta_bw #instaart #blackandwhite #artklaudi #portret #hollywood #keanureeves #johnwick #рисунок #зарисовки #портрет #brest #belarus #брест #беларусь

Публикация от Alexandra Klavdieva (@alexandra_klaudi)

«Если честно, я толком не знаю, кто показал портрет актеру. Моя знакомая из Беларуси работает в Европе, у нее есть друзья по всему миру, и один из них работает на голливудских проектах — рисунок дошел через третьи или четвертые руки. Мне передали на словах, что ему очень понравилось. Он пожелал мне успехов и сказал, что у меня все получится в моих начинаниях. Для простой девушки из Бреста вроде меня это так приятно!»рассказала девушка порталу tjournal.ru.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news60761.php

Брестчанка нарисовала портрет Киану Ривза, а он в ответ сфотографировался с ним

Вот еще работы Александры. Смотрите и любуйтесь.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news60761.php

Брестчанка нарисовала портрет Киану Ривза, а он в ответ сфотографировался с ним
Брестчанка нарисовала портрет Киану Ривза, а он в ответ сфотографировался с ним


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news60761.php

Брестчанка нарисовала портрет Киану Ривза, а он в ответ сфотографировался с ним
 Брестчанка нарисовала портрет Киану Ривза, а он в ответ сфотографировался с ним


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news60761.php

Брестчанка нарисовала портрет Киану Ривза, а он в ответ сфотографировался с ним

 
Теги: Брест
 
 
Ссылка на источник 69
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Александра Клавдиева — брестская художница. Девушка периодически выкладывает в сеть портреты известных актеров своего авторства. Еще в марте в ее профиле в Instagram...
 
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