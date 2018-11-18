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Александр Лукашенко – президенту Азербайджана: «Мы готовы приступить к совместному освоению рынков третьих стран»

19.11.2018 17:08 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. Азербайджан для Беларуси был и остается стратегическим партнером. Об этом 19 ноября заявил Александр Лукашенко на переговорах в расширенном составе с Ильхамом Алиевым, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко – президенту Азербайджана: «Мы готовы приступить к совместному освоению рынков третьих стран»

Президент Азербайджана находится в Минске с официальным визитом.

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Глава белорусского государства отметил, что стороны активно взаимодействуют в разных сферах, в том числе в международной дипломатии и политике. Но, конечно, в центре внимания – экономика.

Александр Лукашенко – президенту Азербайджана: «Мы готовы приступить к совместному освоению рынков третьих стран»

Так, в 2018 году удалось повысить совместный товарооборот в три раза. Сейчас он превысил 330 миллионов долларов. В Азербайджане успешно работают совместные предприятия по сборке нашей техники. В Гяндже уже собрано более 10 тысяч тракторов и 3,5 тысяч автомобилей разного назначения. В Баку работают магазины белорусской продукции.

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Есть хорошие перспективы по поставкам и сборке электробусов, лифтов, зерноуборочных комбайнов и другой сельхозтехники. Партнеры готовы расширять экономические горизонты и совместно выходить с этой продукцией на рынки третьих стран. Как отметили оба лидера, в этом отношении есть большой потенциал.

Александр Лукашенко – президенту Азербайджана: «Мы готовы приступить к совместному освоению рынков третьих стран»

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Сегодня мы готовы приступить к принципиально новому этапу сотрудничества – совместному освоению рынков третьих стран. Когда-то мы об этом только мечтали.

С высокой степенью готовности находится проект выпуска тракторов в Турции с участием Минского и Гянджинского заводов. Именно за подобными инициативами будущее, и на них нужно делать акцент. Есть перспективы по таким направлениям, как поставка и сборка в Азербайджане электробусов, лифтов, зерноуборочных комбайнов и другой сельхозтехники.

Ильхам – хороший мой друг, поэтому я могу сказать, что мы ждем, когда вы откажетесь от американских и немецких комбайнов. Эта практика для нас знакома: как только такой комбайн выходит из строя, надо платить столько же за запчасти и прочее. Поэтому мы когда-то были вынуждены принять решение о производстве собственных комбайнов – и не ошиблись. Я думаю, что мы еще победим и в этом секторе. И мы готовы создать совместное производство этой техники у вас.

Александр Лукашенко – президенту Азербайджана: «Мы готовы приступить к совместному освоению рынков третьих стран»

Международная торговля – это дорога с двусторонним движением. Поэтому есть заинтересованность в увеличении присутствия ваших товаров на белорусском рынке.

Президент мне рассказывал сегодня о торговом доме, в котором он побывал, и это будущее. И та перспектива развития этой сети, переход в областные центры – дай Бог, чтобы эти магазины и дома были насыщенны вашей продукцией. Я приветствую в связи с этим открытием в Минске в прошлом году торгового дома. Данному проекту мы оказываем максимальное содействие и намерены далее поддерживать предложения, предложенные направления по сбалансированному росту товарооборота.

Совсем недавно в Турции вы построили нефтеперерабатывающий комплекс. Будем рады приходу азербайджанских инвесторов в Беларусь и готовы к серьезному взаимодействию в стратегических отраслях.

Александр Лукашенко – президенту Азербайджана: «Мы готовы приступить к совместному освоению рынков третьих стран»

Александр Лукашенко – президенту Азербайджана: «Мы готовы приступить к совместному освоению рынков третьих стран»

Александр Лукашенко – президенту Азербайджана: «Мы готовы приступить к совместному освоению рынков третьих стран»

Александр Лукашенко – президенту Азербайджана: «Мы готовы приступить к совместному освоению рынков третьих стран»
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Александр Лукашенко – президенту Азербайджана: «Мы готовы приступить к совместному освоению рынков третьих стран»

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Новости Беларуси. Азербайджан для Беларуси был и остается стратегическим партнером. Об этом 19 ноября заявил Александр Лукашенко на переговорах в расширенном...
 
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