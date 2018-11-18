Хуже харрасмента. Носить натуральный мех стало неприлично - чем его заменить?

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Сегодня модные дома один за другим ступают на путь отказа от натурального меха, чтобы идти в ногу со временем, которое диктует свои условия.

Мех всегда был не столько материалом, позволяющим человеку не замерзнуть зимой, сколько предметом роскоши: норка, соболь, горностай — у каждого уважающего себя аристократа должна была быть роскошная шуба. Даже в Древнем Египте, где народ не знал такого понятия как холод, правители носили шкуры из леопардов. И по сей день в сознании многих людей шуба остается признаком высокого социального статуса, пишет "Газета.ру" .

Но все меняется: необходимость согреться — уже давно не аргумент в пользу убийства пушных зверей. Это не модно — и не только благодаря центральному отоплению, обогревателям, высокотехнологичным материалам вроде heattech и экомеха.

Усилия борцов за права животных — а борьба насчитывает два десятка лет — привели к тому, что брендам, для того, чтобы слыть прогрессивными, следует отказываться от натурального меха в пользу искусственного.

Сегодня модные дома один за другим ступают на путь отказа от натурального меха, чтобы идти в ногу со временем, которое диктует свои условия.

Последствия процветания меховой индустрии дали о себе знать в 70-е, когда несколько видов животных оказались под угрозой исчезновения из-за ценности их меха и разгула браконьерства. Защитники прав животных активизировались в 90-е — именно тогда на весь мир прогремели кампании, направленные на защиту животных от убийства ради меха.

Так, в 1994 году супермодели Наоми Кэмпбелл и Синди Кроуфорд снялись обнаженными, пропагандируя лозунг: «Я бы предпочла ходить голой, чем носить мех». В том же году дизайнер Кельвин Кляйн заявил, что меховой сегмент отныне не соответствует философии его бренда, поскольку природу необходимо беречь.

Пропагандировать этичное отношение к животным одной из первых стала и дизайнер Стелла Маккартни — она не просто тактично отказалась от использования натуральных шкур в производстве, а активно призывает не покупать и не носить ничего подобного.

«Мы считаем, что мода может быть роскошной и без использования кожи или меха. Наша позиция отражает то, как должна выглядеть мода сегодня. Мех — это самая ненужная вещь в мире. Мало того, что это тысячи и тысячи смертей, — при его выделке используются крайне токсичные материалы, которые вредят здоровью нашей планеты и нас самих», — объясняет свою позицию Маккартни на сайте своего бренда.

Безусловно, протесты и позиция, занятая модельерами, негативно отразились на моде на натуральный мех, которая в последнее время стремится в небытие. Но он и правда больше не выдерживает конкуренцию с экомехом.

Не стоит путать экомех с обыкновенным искусственным. Синтетический мех тоже теплый и может быть очень похожим на натуральный, но его производство сложно назвать экологичным — хотя, по крайней мере, от этого не страдают животные. А вот экомехом принято считать стриженный мех длинношерстной овцы, который вычесывают и помещают на тканевую основу. Именно на такой материал стали переходить прогрессивные производители модной одежды.

За последние несколько лет от использования шкур пушных зверей отказались многие известные бренды — Hugo Boss, Lacoste, Ralph Lauren, Tommy Hilfiger, Giorgio Armani, Kate Spade, Vivienne Westwood, Bottega Veneta. В прошлом году в поддержку экомеха высказалась главный редактор американского Vogue Анна Винтур, а Vogue Paris посвятил этой теме целый выпуск. На его обложке разместили фотографию Жизель Бундхен с детенышем кенгуру в руках и в шубе, которую на вид не отличить от натуральной.

«Весь этот номер посвящен животным, и эта обложка подчеркивает, что носить настоящий мех вовсе не обязательно. Мы поможем вам найти самые красивые #fakefur пальто, чтобы оставаться в тепле этой зимой», — гласило письмо редактора. Вскоре от применения натурального меха отказались и другие крупные модные дома — Gucci, Jimmy Choo, Michael Kors и Versace.

Отказ от меха сегодня идет не только со стороны модных брендов. Меховые хозяйства в Великобритании были запрещены еще в 2000 году, а сейчас государство подумывает о том, чтобы прекратить импорт меховых изделий. В США в двух городах штата Калифорния и во всем штате Сан-Франциско полностью запрещен ввоз натуральных шкур. Сейчас магазины распродают остатки шуб, а с 2020 года реализация такого рода товаров будет полностью запрещена.

Защитники животных к 2018 году добились своего: сегодня носить натуральный мех — так же вызывающе, как сексуальный харассмент и прочие проявления сексизма. Тяжелая шуба из песца — не просто непрактична (попробуйте в ней оказаться в метро в час пик). Она идеологически неверна. Сегодня высокий социальный статус, скорее, подчеркнет шуба из экомеха от модного дома с мировым именем.