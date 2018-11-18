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Пытавшийся ограбить банк в Могилеве приговорен к 15 годам лишения свободы

19.11.2018 17:42 — Разное | БелТА  
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Пытавшийся ограбить банк в Могилеве приговорен к 15 годам лишения свободы
Место происшествия. Фото из архива

19 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Судом Ленинского района Могилева россиянин Павел Тимофеев, который 20 ноября 2017 года пытался ограбить отделение Беларусбанка в Могилеве, приговорен к 15 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительном учреждении усиленного режима. Об этом информирует "СБ. Беларусь сегодня", сообщает БЕЛТА.

Также суд постановил взыскать с мужчины по Br5 тыс. каждому в пользу семи оказавшихся в заложниках пострадавших. Приговор не вступил в законную силу - подсудимый собирается его обжаловать.

Россиянин 20 ноября 2017 года в маске с прорезями для глаз вошел в отделение ОАО "АСБ Беларусбанк", расположенное по ул.Калиновского в Могилеве и, угрожая работникам и посетителям банка убийством, потребовал передать ему деньги и ценности, захватив при этом в заложники посетителей и работников банка. Однако благодаря профессиональным действиям правоохранителей подозреваемый был задержан.

Мужчина оказал вооруженное сопротивление, милиционерам пришлось применить табельное оружие. Задержанным оказался житель Могилева 1989 года рождения, гражданин России, имеющий вид на жительство в Беларуси. У него во время личного обыска было обнаружено более Вr9 тыс., 2 тыс. российских рублей и более $100, а также вырванный из системного блока ПЭВМ отделения банка жесткий диск с записями видеокамер.-0-

 
Теги: Минск, Могилев
 
 
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19 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Судом Ленинского района Могилева россиянин Павел Тимофеев, который 20 ноября 2017 года пытался ограбить отделение Беларусбанка в...
 
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