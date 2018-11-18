Леший с пилой Stihl: украинцы в наших заповедниках валят лес

На минувшей неделе работники Полесского лесхоза задержали в лесу заказника республиканского значения в Ствигском лесничестве молодого мужчину с пилой, который срезал три сосны и повредил живой напочвенный покров, чем нанес ущерб почти на двести рублей. С ним на пару был пойман еще один мужчина в расцвете лет, который спилил одну сосну и одну березу.













Оба были вооружены бензиновыми пилами Stihl-180, оба прибыли в Столинский район из Украины, из близлежащего села Дроздынь Ровенской области. Месяц назад в этих же местах изловили жителя Дроздыни, который в течение десяти дней валил лес в заповедной зоне.





До этого работники местной инспекции охраны животного и растительного мира, а также пограничники Пинского погранотряда, что обслуживают и столинский участок государственной границы, с тревожащей регулярностью вылавливали жителей Ровенской области, которые нелегально собирали чернику и клюкву. Правильней будет сказать - не собирали, а сгребали с листьями и павшей хвоей.





Для этого ягодные браконьеры оснащены механическими ручными «комбайнами» для сбора ягод. Их не волнует, что таким варварским способом беспощадно повреждаются ягодники. Зато метод почти промышленный. В середине октября в 150 метрах от границы пограничники задержали средь бела дня шестерых украинцев с подобными «комбайнами» и пятью полновесными мешками с ягодой. Попробуй голыми ручками насобирать столько за пару часов - какие загребущие руки надо иметь!





И это при том, что на словах и в документах между странами дружба и сотрудничество. Действует упрощенный режим пересечения границы для представителей обеих стран. Специально для ягодников с 2013 года действует приграничная льгота: с 1 июля по 10 августа на сбор черники, с 30 сентября по 15 ноября - клюквы.





Но понятно, что честным сборщикам ягод не позволяется пользоваться варварскими подсобными средствами. А в ягоде важны объем и вес. На недавнем фестивале клюквы местные жители рассказывали, как и сколько можно заработать на ягоде всего за один сезон - примерно как жители курортов зарабатывают за лето на диких туристах.





Чем же рискуют незваные гости, но все же братья-славяне, если уйти с добычей не удается. Правонарушители несут административную ответственность - возмещают нанесенный природе ущерб и платят штраф. Нелегалы, которые часто вторгаются на нашу территорию вообще без всяких документов, после депортации не смогут въехать на территорию РБ в течение пяти лет.





Конечно, за каждой сосной в Ольманских болотах пограничника или лесничего не поставишь. Этим успешно пользуются нелегалы. Раз за разом пограничники и работники лесхозов обнаруживают в непроезжих местах простенькие рукотворные гати, по которым нелегалы ходят то в болото по ягоды, то в лес по дрова.





Древесина тут будь здоров! Иное дело, что промышленное производство по объективным причинам невозможно. Но вот так, как дроздыньцы, тихой сапой, по бревнышку - можно и на дом насобирать. Главное, чтоб пограничники не мешали.





Территория эта, без сомнения, уникальна. Почти сорок пять лет здесь на площади 40 на 42 километра базировался военный полигон, войсковая часть 32851. Если пролететь над болотами на вертолете, можно среди болотной зелени увидеть следы воронок от тяжелых фугасных бомб, которыми тут бомбили советские летчики танки условного противника. Ради этой оборонной доктрины были отселены Мерлинские хутора.





Таким образом теперь часть бывших жителей Столинского района оказались гражданами Украины, хотя, так сказать, генетически связаны с родными Ольманскими болотами. Нередки случаи, когда в свидетельстве о рождении значится национальность белорус, а в паспорте уже - гражданин Украины. Приграничное село Дроздынь довольно крупное, по переписи 2001 года там проживало 1695 человек. У многих из них, надо полагать, белорусские корни.





Справедливости ради надо сказать также, что местные жители, столинцы, тоже не гнушаются варварскими способами охоты, рыбной ловли и собирательства. Но их приходится ловить только лесникам и работникам природоохранного ведомства.





Уникальное место могло бы стать меккой для любителей экстремального туризма, но для этого нужны мощные капиталовложения: и гигантское болото окультуривать. Поэтому жители сопредельных деревень, не различая границ и наций, промышляют здесь, пролагая браконьерские тропы, как деды когда-то торили тропы партизанские...



