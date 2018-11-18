Эксперты: Кремль всерьез обеспокоен санкциями

В пятницу 16 ноября аналитический центр Atlantic Council («Атлантический совет») и Фонд «Свободная Россия» собрали в Вашингтоне группу американских и российских экспертов, чтобы обсудить политическую ситуацию в России и предположить, как она будет развиваться в будущем.













«Проблема 2024 года»





«Безусловно, мы наблюдаем некое снижение поддержки Путина», – сказал Иван Тютрин (Ivan Tyutrin), сооснователь и член постоянного комитета «Форума свободной России», основанного российским политиком Гарри Каспаровым в 2016 году.





Тютрин считает, что снижение поддержки Путина обусловлено рядом причин, в том числе непопулярной пенсионной реформой, нарастанием напряженности в национальных республиках и ухудшением экономического положения. «Пока власти удается эти проблемы погасить, но, в целом, по ряду факторов мы видим ухудшение для путинского режима», – сказал Тютрин.





Тютрин также отметил «проблему легитимности», с которой нынешний президент России столкнется в 2024 году, когда подойдет к концу его второй президентский срок. «Он [Путин] у власти 20 лет, и есть категория россиян, которая просто устала от столь долгого единоличного правления Путина», – сказал Тютрин.





При этом он отметил, что у него нет сомнений в том, что Путин будет пытаться остаться у власти и после 2024 года. Тютрин считает, что в будущем не исключена возможность поднятия протестных настроений, схожих с протестными движениями 2011 года.





Мария Снеговая (Maria Snegovaya), сотрудник Центра анализа европейской политики, также отметила, что перед Путиным стоит так называемая «проблема 2024 года».





«2024 год представляет вызов для Кремля», – сказала Снеговая, добавив, что уход президента Путина с его поста представляется маловероятным. Снеговая отметила, что важным вызовом, стоящим перед Кремлем в решении «проблемы 2024 года», является общий застой экономики. По словам Снеговой, проведение необходимых экономических реформ является также маловероятным, так как нынешняя экономическая система России обслуживает российскую власть, и в такой системе санкции остаются особенно сильным раздражающим фактором для Кремля.





«Кремль очень недоволен санкциями и пытается принять меры для их устранения», – сказала Снеговая, отметив, что одним из следующих шагов Кремля может быть смягчение позиции Кремля по отношению к Западу.





«Список Путина» – реальные санкции?





Отвечая на вопрос Русской службы «Голоса Америки» о представлении «Форумом Свободной России» официальным лицам США так называемого «списка Путина» – перечня лиц, которые, по мнению членов форума, должны быть включены в санкционные списки, Марк Фейгин (Mark Feygin), член постоянного совета форума, сказал: «Список Путина – это прежде всего документ-декларация, принятый “Форумом свободной России”. В этом перечне 200 с лишним фамилий – людей, которых мы считаем ответственными за уничтожение демократии, коррупцию, нарушение прав человека и пропаганду».





Фейгин добавил, что многие из фигурантов этого документа уже находятся под санкциями – американскими и европейскими – и что у форума нет ожиданий, что «все 200 окажутся в каких-то санкционных списках в ближайшее время».





Отвечая на вопрос Русской службы «Голоса Америки» работают ли санкции, Мария Снеговая отметила: «Есть три типа санкций: секторальные, индивидуальные и в области энергетики. Самыми эффективными являются индивидуальные и секторальные. Санкции в сфере энергетики окажут влияние только в долгосрочной перспективе. Индивидуальные санкции, без сомнений, вызывают наибольшее раздражение у Кремля».





В то же время, по мнению эксперта, на Западе недостаточно ясности о разных типах санкций, которые уже были введены, и о тех, которые планируется ввести. «Нет даже единой базы данных, где можно было бы увидеть всех, кто находится под санкциями», – отметила Снеговая.





«Но в целом санкции, безусловно, вносят свой вклад в низкий рост ВВП в России. По разным оценкам, они снижают от 1 до 2% роста ВВП в год. Самой большой проблемой для Кремля является отсутствие долгосрочных иностранных инвестиций в экономику, что опять-таки является прямым результатом санкций», – добавила Снеговая.





Джон Хербст (John Herbst), эксперт «Атлантического совета» и бывший посол США в Украине, выступивший в роли модератора, отметил: «Кремль очень обеспокоен санкциями, российские лидеры очень обеспокоены санкциями».





Он добавил, что это было видно по той панике, которая царила в связи с опубликованными США санкциями в апреле этого года.





«Ясно, что правительство США, в частности, под давлением Конгресса, будет вводить время от времени новые санкции. Курт Волкер, специальный представитель Государственного департамента США по вопросам Украины, сказал то же самое. И это является неотъемлемой частью давления на Кремль, на российскую экономику. Пока Москва будет продолжать проводить агрессивную внешнюю политику, эта [санкционная политика] в значительной степени будет отвечать интересам США и Европы», – сказал Хербст.