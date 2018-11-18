Вечером в понедельник, 19 ноября, в Минске торжественно откроют детское «Евровидение-2018». Об этом сообщили в пресс-службе Белтелерадиокомпании.





Открытие международного конкурса состоится в столичном НВЦ «БелЭкспо».









Церемонию будут транслировать в эфире телеканалов «Беларусь 1» и «Беларусь 24» сразу после «Панорамы» и на сайте Белетелерадиокомпании.





Финал детского «Евровидения-2018» пройдет 25 ноября в «Минск-Арене». В этом году в конкурсе участвуют рекордные 20 стран. Беларусь представит Даниэль Ястремский с песней Time.







