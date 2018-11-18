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В Минске сегодня стартует детское "Евровидение-2018"

19.11.2018 17:04 — Разное | Партизан  
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А финал детского песенного конкурса состоится в воскресенье.

Вечером в понедельник, 19 ноября, в Минске торжественно откроют детское «Евровидение-2018». Об этом сообщили в пресс-службе Белтелерадиокомпании. 

Открытие международного конкурса состоится в столичном НВЦ «БелЭкспо». 


Церемонию будут транслировать в эфире телеканалов «Беларусь 1» и «Беларусь 24» сразу после «Панорамы» и на сайте Белетелерадиокомпании.

Финал детского «Евровидения-2018» пройдет 25 ноября в «Минск-Арене». В этом году в конкурсе участвуют рекордные 20 стран. Беларусь представит Даниэль Ястремский с песней Time.



 
Теги: Минск
 
 
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А финал детского песенного конкурса состоится в воскресенье.
 
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