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В Минске сегодня стартует детское "Евровидение-2018"
А финал детского песенного конкурса состоится в воскресенье.
Вечером в понедельник, 19 ноября, в Минске торжественно откроют детское «Евровидение-2018». Об этом сообщили в пресс-службе Белтелерадиокомпании.
Открытие международного конкурса состоится в столичном НВЦ «БелЭкспо».
Церемонию будут транслировать в эфире телеканалов «Беларусь 1» и «Беларусь 24» сразу после «Панорамы» и на сайте Белетелерадиокомпании.
Финал детского «Евровидения-2018» пройдет 25 ноября в «Минск-Арене». В этом году в конкурсе участвуют рекордные 20 стран. Беларусь представит Даниэль Ястремский с песней Time.
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А финал детского песенного конкурса состоится в воскресенье.
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