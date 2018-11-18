ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Свадьба в Бобруйске: жениха не испугало, что у невесты 12 детей

19.11.2018 16:36 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A
16 ноября узаконили свои отношения бобруйчане 43-летняя Наталья Макаренко и 40-летний Константин Кравцов. После росписи супруга взяла фамилию мужа.
1 из 4

Наталью Макаренко в Бобруйске знают многие. Она мама 12 детей, из которых двое своих и 10 приемных. Детский дом семейного типа Макаренко открылся в январе этого года.

Наталья с Константином познакомились еще 11 лет назад на празднике у общих знакомых. Тогда даже не думали, что в будущем между ними могут завязаться какие-то отношения. «Судьбу, наверно, не переступишь», – говорит жених.

На вопрос, не испугало ли его такое количество детей у невесты, Константин ответил не задумываясь: «Если бы испугало, то я бы здесь не был».

Наталья признается, что полюбила будущего мужа «за его внимание, за хорошее отношение, за то, что он меня любит. И я его люблю». Мужчина ответил более лаконично: «Полюбил за то, что она есть на свете».


 
 
Ссылка на источник 14
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
16 ноября узаконили свои отношения бобруйчане 43-летняя Наталья Макаренко и 40-летний Константин Кравцов. После росписи супруга взяла фамилию мужа.
 
Новости дня
Новости разные
 
Минздрав забыл сказать школам, что они теперь могут легко установить Wi-Fi?
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

18.11.2018
Mir24.TV Belarus
Газета Авангард
Лоевский край
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Кировец
Новы дзень (Жлобин)
19.11.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Лоевский край
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика