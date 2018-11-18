Свадьба в Бобруйске: жениха не испугало, что у невесты 12 детей

Наталью Макаренко в Бобруйске знают многие. Она мама 12 детей, из которых двое своих и 10 приемных. Детский дом семейного типа Макаренко открылся в январе этого года.





Наталья с Константином познакомились еще 11 лет назад на празднике у общих знакомых. Тогда даже не думали, что в будущем между ними могут завязаться какие-то отношения. «Судьбу, наверно, не переступишь», – говорит жених.





На вопрос, не испугало ли его такое количество детей у невесты, Константин ответил не задумываясь: «Если бы испугало, то я бы здесь не был».





Наталья признается, что полюбила будущего мужа «за его внимание, за хорошее отношение, за то, что он меня любит. И я его люблю». Мужчина ответил более лаконично: «Полюбил за то, что она есть на свете».



