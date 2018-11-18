Хоккеисты минского «Динамо» вырвали победу у «Амура» в серии буллитов

Матч в Хабаровске получился напряженным. Счет открыли гости – на 3-й минуте забросил Андрей Костицын. Хоккеист «Амура» Никита Попугаев сравнял на 9-й. На 21-й благодаря дублю Костицына «Динамо» вновь вышло вперед. Паритет восстановил Кирилл Рассказов, реализовавший большинство на 42-й. На последней минуте матча «Динамо» пропустило шайбу от Игоря Руденкова, но успело-таки отыграться – хет-трик на счету Костицына.

В овертайме победителя выявить не удалось. В серии буллитов сильнее были «зубры».

- С удовольствием приезжаю в Хабаровск, все-таки работал здесь. Хотелось победить, серьезно готовились к матчу. Проявили характер. Играли до конца, хотя, конечно, нас подкосило удаление Буйницкого. Нельзя себе такого позволять! Пропустили один раз и хорошо, что выстояли в дальнейшем. Сумели найти силы и перевели игру в овертайм, а потом победили по буллитам. Благодарен команде за характер! – прокомментировал результат главный тренер минчан Андрей СИДОРЕНКО. Слова главкома приводит сайт клуба.

От зоны плей-офф «Динамо» отделяют пять очков.