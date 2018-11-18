Посмотрите на самые дорогие картины мира, которые нарисовал наш современник

В Нью-Йорке на аукционе «Послевоенное и современное искусство» Christie's продали картину британского художника Дэвида Хокни «Бассейн с двумя фигурами» за 90,3 миллиона долларов, а изначально оценивали в 80 миллионов. Дэвид теперь считается самым дорогим живым художником, пишет Forbes.

81-летний художник нарисовал «Портрет художника (Бассейн с двумя фигурами)» в 1972 году. Британский миллиард Джо Льюис, продав картину за 90,3 миллиона долларов, установил рекорд рынка. Абсолютный мировой рекорд принадлежит полотну «Спаситель мира» Леонардо да Винчи, которую в прошлом году Дмитрий Рыболовлев продал за 450,3 миллионов долларов.

Дэвид Хокни − влиятельный художник 20 века, а «бассейны» − одни из самых знаменитых его работ. В 2017 году по всему миру выставлялась ретроспектива его работ. В мае картину «Шоссе на Тихоокеанском побережье и Санта-Моника» продали за 28,5 миллиона долларов − это был новый рекорд для Хокни. А «Бассейн с двумя фигурами» был на обложке каталога в версии Тейт Бритен (выставка в Лондоне стала одной из самых посещамых − по четыре тысячи человек в день).

Всего аукцион Christie’s принес 357,6 миллионов долларов.