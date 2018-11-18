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Белорусам стали рассылать "письма счастья": потенциальных тунеядцев просят подтвердить занятость

19.11.2018 17:55 — Разное | Tut.by  
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Белорусам стали приходить бумажные письма с просьбой подтвердить свою занятость. Такие сообщения уже получили жители Бобруйска, сообщает «Бобруйский курьер». Тем, кто не подтвердит занятость, грозят насчитывать плату за горячее водоснабжение по полному тарифу.


Фото: Александра Квиткевич, TUT.BY

В извещениях говорится о том, что сейчас ведётся формирование списков работающих и неработающих граждан. При этом подчеркивается, что «комиссия не располагает сведениями о Вашей занятости в экономике», сообщает «Бобруйский курьер».

В постоянно действующей городской комиссии по координации работы по содействию занятости населения Бобруйска FINANCE.TUT.BY пояснили, что они рассылают информацию только тем, о ком у них в базе нет никаких данных. Этим людям нужно подтвердить, что они заняты в экономике. В противном случае их запишут в число не занятых в экономике и с 1 января горячее водоснабжение для них заметно подорожает.

— Мы рассылаем информацию о том, что с 1 января 2019 года граждане не занятые в экономике будут оплачивать услугу горячее водоснабжение по полной стоимости, — рассказали в комиссии. — Это не персональные письма. Эта же информация написана и в жировках, которые приходят людям.

К слову, не для всех тунеядцев подогрев воды подорожает. Платить по полной будут только те неработающие, у которых в собственности есть жилое помещение. Если жилье оформлено на работающего члена семьи, то для них ничего не изменится.

Напомним, базу данных не занятого в экономике населения создадут к 1 декабря этого года.

Ранее сообщалось, что власти не намерены рассылать письма с уведомлениями тем, кто попал в базу.

— Для этих целей разрабатывается программное обеспечение, исключающее публичное размещение персональных данных. Это позволит каждому желающему проверить, относится он к числу не занятых в экономике или нет. Тщательно продумываем вопросы защиты конфиденциальности информации, чтобы доступ к ней мог получить только сам гражданин. Писем с уведомлением рассылать не планируем. ГО «Минское городское жилищное хозяйство» разместит на извещениях об оплате ЖКУ справочную информацию об их полной стоимости, — рассказывала ранее председатель комитета по труду, занятости и социальной защите Мингорисполкома Жанна Романович.

В Беларуси уже сформировали «пробную» базу данных трудоспособных граждан, не занятых в экономике. 

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Людям, сведений о которых не будет в базе данных не занятого в экономике населения не будет, придется платить за горячую воду по полному тарифу.
 
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