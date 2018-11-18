"ВКонтакте" разрешила скачать данные, которые собрала о вас

«ВКонтакте» появилась возможность скачать архив ваших первоначальных данных, которые социальная сеть собирала и хранит на своих серверах. Сделать это можно по ссылке .



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«При этом не всегда и не все данные пользователей могут отображаться в явном виде в интерфейсах „ВКонтакте“. Поэтому сегодня мы запустили возможность делать расширенную выгрузку копии этих данных в удобном архиве. Это позволит в любой момент получить наиболее полное и наглядное представление о том, какие данные сохраняются на серверах „ВКонтакте“», — написал управляющий директор «ВКонтакте» Андрей Рогозов.

Пока выгрузка работает в тестовом режиме. Для выгрузки нужно сделать запрос и подождать, пока соцсеть сформирует ZIP-архив. Этот процесс может занять от нескольких часов до нескольких дней.

Запрос архива нужно подтвердить с помощью одноразового кода, а уникальную ссылку для скачивания невозможно открыть из другого профиля. Вы также можете добавить дополнительный уровень защиты — и зашифровать архив с помощью персонального ключа OpenPGP.

В списке информации будет список фотографий, которым вы поставили отметку «Нравится», историю денежных переводов или круг ваших интересов, которые учитываются при таргетинге рекламных объявлений.