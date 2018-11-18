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В Беларуси запущено производство двигателей MАЗ-Weichai

19.11.2018 17:34 — Разное | Интерфакс  
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Моторный завод MAZ-Weichai на территории белорусско-китайского индустриального парка "Великий камень" 18 ноября запустил производство двигателей, сказано в сообщении индустриального парка.

Строительство моторного завода MAZ-Weichai на территории "Великого камня" началось в апреле 2018 года. Его ведет ООО "МАЗ-Вейчай" (доля "МАЗа" - 30%, Weichai- 70%).

Как сообщалось, на заводе планируется выпускать дизельные двигатели для грузовиков, автобусов и спецмашин. Речь идет о полной мелкоузловой сборке двигателей стандартов Евро-5 и Евро-6. На начальном этапе объем производства составит 10 тыс. двигателей в год. Проектная мощность - до 20 тыс. моторов в год. Предприятие обеспечит потребности белорусского автопрома и планирует поставлять около 30% продукции на рынки стран СНГ и дальнего зарубежья.

Строительство завода по выпуску двигателей внутреннего сгорания началось в апреле 2018 года. Генподрядчиком строительства выступила компания CAMC Engineering.

Группа Bosch объявляла о планах по локализации производства двигателей на площадке моторного завода MAZ-Weichai. В конце июля руководители головного офиса Bosch, представительств компании в России и Беларуси провели переговоры с MAZ-Weichai на площадке индустриального парка.

Индустриальный парк "Великий камень" - самый масштабный совместный проект Беларуси и Китая, который создается как площадка для работы высокотехнологичных компаний со всего мира. Парк возводится в 25 км от Минска. На территории парка введен специальный правовой режим сроком на 50 лет.

В парке зарегистрировано около 40 резидентов из Китая, Белоруссии, Австрии, ФРГ, Израиля, Литвы, России, США. Сумма заявленных инвестиций в проект "Великий камень" превышает $0,8 млрд, в том числе инвестиции резидентов - $0,5 млрд.

 
Теги: Минск
 
 
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Моторный завод MAZ-Weichai на территории белорусско-китайского индустриального парка "Великий камень" 18 ноября запустил производство двигателей, сказано в сообщении...
 
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