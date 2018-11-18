Могилевский суд приговорил россиянина к 15 годам колонии за ограбление банка

Могилевский суд приговорил россиянина Павла Тимофеева, который год назад ограбил отделение Беларусбанка, к 15 годам лишения свободы в колонии усиленного режима с конфискацией имущества, сообщает инфо-ресурс mogilev.online.

Россиянин признан виновным в разбое с целью завладения имуществом в особо крупном размере и захвате группы заложников из корыстных побуждений.

По решению суда, преступник должен будет компенсировать потерпевшим заложникам моральный вред — по Br5 тыс.

По данным судебного разбирательства, 20 ноября 2017 года осужденный ворвался отделение Беларусбанка и, угрожая пистолетом, потребовал деньги. Преступник похитил белорусские рубли на сумму $4,5 тыс. в эквиваленте, 118 долларов и около тысячи российских рублей, захватив при этом в заложники восемь посетителей и шесть работников банка.

По требованию злоумышленника ему подали автомобиль. В качестве заложника в машине был первый заместитель начальника УВД Могилевского облисполкома Александр Васильев. Силовики провели спецоперацию по задержанию преступника с применением оружия. Нападавший начал убегать, отстреливался, но его ранили и задержали.

Впоследствии экспертиза выяснила, что оружие было не боевым. Это был сигнальный пистолет, конструктивно схожий с пистолетом Макарова.

МВД Беларуси сообщало, что с первых минут спецоперации в ее подробности был посвящен президент Александр Лукашенко, который одобрил ее проведение.