"Армения никуда не денется, а Азербайджан – покупатель оружия"

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Об этомзаявил экономист, комментируя первые итоги визита президента Азербайджана в Минск.Сегодня на встрече сбелорусский руководитель заявил, что за нынешний год взаимный товарооборот вырос почти в три с половиной раза к аналогичному уровню прошлого года. По данным посольства Беларуси в Азербайджане, товарооборот между странами за январь-июнь 2018 года составил 112,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Однако колоссальный рост (в разы!) не преодолел планку в 300 миллионов долларов. Как такое возможно?- Ничто человеческое нам не чуждо – Лукашенко мог просто ошибиться.Но рост в два раза – приятно, конечно, однако всегда легко расти с нижнего старта. Товарооборот со 161 миллиона можно довести и до 330 миллионов, а в следующем году он снова опустится до 160 миллионов. А вот когда товарооборот составляет миллиард долларов, тогда действительно приращивать каждый следующий процент очень сложно. А так…- Товарооборот от уровня доверия не зависит. Президенты могут быть лучшими друзьями, а вот их экономики абсолютно взаимонедополняемы: ни экспортировать, ни импортировать нечего. Так оно, по большому счету, и есть. Надеяться на то, что чем больше поцелуев, тем выше товарооборот, - наивно.Что касается взаимодоверия, то оно действительно на таком высоком уровне, что фактически мы выдаем чужие секреты. Ведь политическим союзником Беларуси является не Азербайджан, а Армения, с которой входит в ОДКБ, и тем не менее считаем возможным рассказывать послу Азербайджана о том, что происходило на сессии ОДКБ. Иногда простота хуже воровства, лучше бы уж молчал.- Главный экономический интерес в Азербайджане как раз и состоит в продаже оружия. Этот интерес настолько силен, что мы даже готовы рискнуть взаимоотношениями с Арменией; Минск выстраивает отношения с Ереваном по принципу: Армения никуда не денется, а здесь – готовый покупатель оружия, причем покупатель с деньгами.Все остальное – сельскохозяйственная техника, МАЗы, сборочные производства – можно обойти, тем более, что там крутятся не настолько большие цифры, А вот на оружии можно заработать. Дружба дружбой, а денежки врозь.