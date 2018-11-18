ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

"Армения никуда не денется, а Азербайджан – покупатель оружия"

19.11.2018 17:58 — Разное | UDF  
Размер текста:
A
A
A


Иллюстративное фото
Уровень доверия между Лукашенко и Алиевым высок настолько, что Беларусь фактически выдает чужие секреты, а главный интерес Беларуси в Азербайджане (продажа оружия) настолько силен, что Минск готов рискнуть отношениями с Арменией.

Об этом "Белорусскому партизану" заявил экономист Лев Марголин, комментируя первые итоги визита президента Азербайджана в Минск.

Сегодня на встрече с Ильхамом Алиевым белорусский руководитель заявил, что за нынешний год взаимный товарооборот вырос почти в три с половиной раза к аналогичному уровню прошлого года. По данным посольства Беларуси в Азербайджане, товарооборот между странами за январь-июнь 2018 года составил 112,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Однако колоссальный рост (в разы!) не преодолел планку в 300 миллионов долларов. Как такое возможно?

- Ничто человеческое нам не чуждо – Лукашенко мог просто ошибиться.

Но рост в два раза – приятно, конечно, однако всегда легко расти с нижнего старта. Товарооборот со 161 миллиона можно довести и до 330 миллионов, а в следующем году он снова опустится до 160 миллионов. А вот когда товарооборот составляет миллиард долларов, тогда действительно приращивать каждый следующий процент очень сложно. А так…

- И Лукашенко, и Алиев хвастают чрезвычайно высоким уровнем доверием, однако товарооборот до смешного низок. Почему так происходит?

- Товарооборот от уровня доверия не зависит. Президенты могут быть лучшими друзьями, а вот их экономики абсолютно взаимонедополняемы: ни экспортировать, ни импортировать нечего. Так оно, по большому счету, и есть. Надеяться на то, что чем больше поцелуев, тем выше товарооборот, - наивно.

Что касается взаимодоверия, то оно действительно на таком высоком уровне, что фактически мы выдаем чужие секреты. Ведь политическим союзником Беларуси является не Азербайджан, а Армения, с которой входит в ОДКБ, и тем не менее считаем возможным рассказывать послу Азербайджана о том, что происходило на сессии ОДКБ. Иногда простота хуже воровства, лучше бы уж молчал.

- Какой главный экономический интерес Беларуси в Азербайджане?

- Главный экономический интерес в Азербайджане как раз и состоит в продаже оружия. Этот интерес настолько силен, что мы даже готовы рискнуть взаимоотношениями с Арменией; Минск выстраивает отношения с Ереваном по принципу: Армения никуда не денется, а здесь – готовый покупатель оружия, причем покупатель с деньгами.

Все остальное – сельскохозяйственная техника, МАЗы, сборочные производства – можно обойти, тем более, что там крутятся не настолько большие цифры, А вот на оружии можно заработать. Дружба дружбой, а денежки врозь.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 47
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Уровень доверия между Лукашенко и Алиевым высок настолько, что Беларусь фактически выдает чужие секреты...
 
Новости дня
Новости разные
 
Брестчанка нарисовала портрет Киану Ривза, а он в ответ сфотографировался с ним
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

18.11.2018
Mir24.TV Belarus
Газета Авангард
Лоевский край
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Кировец
Новы дзень (Жлобин)
19.11.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Лоевский край
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика