"ВКонтакте" разрешила скачать данные, которые собрала о вас

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ссылке

написал управляющий директор «ВКонтакте»Пока выгрузка работает в тестовом режиме. Для выгрузки нужно сделать запрос и подождать, пока соцсеть сформирует ZIP-архив. Этот процесс может занять от нескольких часов до нескольких дней.Запрос архива нужно подтвердить с помощью одноразового кода, а уникальную ссылку для скачивания невозможно открыть из другого профиля. Вы также можете добавить дополнительный уровень защиты — и зашифровать архив с помощью персонального ключа OpenPGP.В списке информации будет список фотографий, которым вы поставили отметку «Нравится», историю денежных переводов или круг ваших интересов, которые учитываются при таргетинге рекламных объявлений.