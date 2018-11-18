Студента убивали зверски и долго



Иллюстративное фото

Полиция три недели не хотела заводить уголовное дело и круговая порука всех тех, кто стал участником и свидетелем этой жуткой истории.Только вмешательство общественности и волна поддержки в социальных сетях не позволили замолчать эту историю и привлекли внимание к этой трагедии. Через три недели, наконец, завели уголовное дело. Руководство больницы, где лежит Алексей, после придания этой истории публичности, разрешили его маме приходить к сыну не раз в день, а два раза и ухаживать за ним. Есть шанс, что виновники этого зверства будут найдены и наказаны, а Елена Дудкина и её сын не останутся один на один со своей бедой и смогут выкарабкаться.Эта страшная история случилась 23 октября в общежитии рязанского Политехнического (строительного) колледжа, где проживают в том числе и студенты Рязанского педагогического колледжа. Не буду грузить деталями, но по имеющимся данным Алексей Дудкин, студент первого курса, будущий преподаватель, вступился за девушку к которой приставала пьяная компания ребят в здании общежития. Как итог — парня долго и жестоко избивали, а потом бросили его без сознания умирать на виду у десятков свидетелей. Ему долго не хотели вызывать скорую помощь, надеялись, что оклемается.Первая скорая его не забрала, не поняв диагноза( !!!!! парень был без сознания!!!), вторая забрала и Алексея сразу начали оперировать, борясь за его жизнь. Узнавшая о случившемся его мама, долго не могла узнать, что произошло на самом деле. Ей сначала рассказали, что молодой человек отравился, потом предположили, что он получил травму на тренировке боксом, но она шаг за шагом продвигалась в своём расследовании, которому всячески мешали и до сих пор мешают. Фактически она выполнила работу полиции и следствия, которые не уделили в начале этому делу должного внимания. По имеющимся данным исчезли видеозаписи, некоторые участники этой истории уехали из Рязани. Она восстановила хронологию того страшного дня, нашла возможных свидетелей и их контактные данные, которые были переданы в СК Рязанской области.7 ноября, ко мне обратились с просьбой помочь в этой трагедии знакомые общественники, которые начали пытаться стучаться в различные двери. И вот почти десять дней мы с Еленой ежедневно на связи, я пытаюсь из Крыма достучаться в различные кабинеты рязанских органов власти и правоохранительных органов. Спасибо всем, кто откликнулся на призыв и тысячи, тысячи!!!! перепостов моего крика о помощи в ФБ, по поводу этой трагедии. Мы все вместе смогли сдвинуть с мертвой точки эту историю и будем биться дальше.Появился шанс достучаться до правды, после моего общения с рязанским СК, там активно начал копать эту историю. Человеческое спасибо за то, что там, в СК, сразу услышали крик о помощи и моментально среагировали.Не смотря на резонансность этой истории, в Рязанской Областной клинической больнице им Дмитриевой, где сейчас лежит в коме Алексей Дудкин, глав врач сего заведения Инна Николаевна Лебедева не до конца прониклась данной трагедией и это мягко говоря. Более того, пошли недовольства в адрес мамы пациента, что если та будет бузить, то парень останется на реабилитации в Рязани, хотя власти обещали по мере возможности отправить его в Москву, в Центр Рошаля. Более того, мама сама покупает некоторые лекарства, что на мой взгляд просто за гранью. Она работает учителем начальных классов и сами понимаете — доход минимальный. Сейчас Елена взяла отпуск за свой счёт….Я буду пристально следить за этой историей и дальше, как смогу помогать, но рязанскую трагедия я воспринял особенно остро после недавней драмы в керченском колледже.Мне удалось пообщаться с руководством Рязанского педагогического колледжа и знакомыми Алексея. Парень очень добрый, отзывчивый, занимается спортом и всегда всем помогал. Именно так его характеризовали мои собеседники и именно за своё неравнодушие он поплатился. Понятно, что там боятся огласки этой истории, тем более колледж готовит будущих преподавателей.Рост насилия среди школьников и студентов в учебных заведениях растёт, это отмечают многие. Дети стали жестокие и дело здесь не только в социальных сетях и компьютерных играх. Они стали раньше взрослеть и больше хамить. В 16 лет многие курят, пьют, употребляют наркотики и практически полное отсутствие моральных установок. А сколько насилия по отношению к учителям, которые абсолютно бесправны перед так называемыми «детьми»? Когда сейчас все обсуждают учительницу, которая устроила взбучку вышедшему из под контроля школьнику, то здесь я полностью на стороне преподавателя.Наше родное государство полностью отстранилось от воспитательного процесса, а то, что есть это имитация и полная профанация. Роль учителя с его нищенской зарплатой и семьи в воспитании будущего гражданина минимальные, дети фактически брошены на воспитание улицей. Общежития превратились в притоны, с комендантом за пару сотен рублей можно договориться о чём угодно. А нам некоторые горячие головы предлагают легализовать лёгкие наркотики, проституцию и упираются руками и ногами против повышения возраста продажи алкоголя и сигарет. Ну вот как так? Бабло рулит? А как же скрепы Владимир Владимирович? Какова Ваша позиция?Как минимум надо вводить обязательное ежегодное тестирование школьников и студентов на алкоголь и наркотики без всяких исключений. Можно очень долго сокрушаться по этому поводу, но другого решения проблемы я лично не вижу, кроме как закручивание гаек. Насилие, алкоголь и наркомания – вот три краеугольных камня молодёжного беспредела, которые повсеместно стали вылезать. Говорить про обязанность родителей воспитывать и отвечать за своих детей бесполезно. Много неблагополучных семей, которые сводят концы с концами, а контакт между старшим и молодым поколением потерян.Особый разговор про Росгвардию, которая рвётся заполучить контракты на охрану учебных заведений. Можно поставить хоть по десять сотрудников у каждого входа, но не поставишь у каждой комнаты общежития или класса, где есть (должны быть) камеры видео наблюдения из которых испаряются записи в случае чего. Затыкание дыр силовиками не приведёт абсолютно ни к чему, пока мы не вернёмся к той системе и тем стандартам образования, которые были в СССР и которые мы полностью растеряли. Краеугольный камень современного общества — это учитель, который должен получать хорошую зарплату, быть защищён, дорожить своим статусом и репутацией, не участвовать в избирательных компаниях, торгуя своей совестью, делая взбросы за нужного власти кандидата.Когда проводят прямые линии с Президентом, то они раздражают многих, но это единственная возможность докричаться и достучаться. Когда уничтожают общественные организации, блогеров и общественников, то власть не понимает, что она уничтожает обратную связь и лишает шанса достучаться до правды и за помощью тех «маленьких людей», на которых просто забили. Нужны не заседания в Кремле и Правительстве по этому вопросу, а конкретные шаги по спасению нашей молодёжи и это можно сделать только на местах.И ещё. Мама Алексея никого и ничего не просит, она рассчитывает только на себя. Понимаете, это трагедия обычного русского человека из глубинки, когда он никому не нужен в своей беде и только если трагедия получает резонанс, то вот тут немного система оживает и начинает хоть что-то делать, появляется шанс….