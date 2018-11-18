Пора продавать Bitcoin? Стоимость криптовалюты может упасть до 1500 долларов

В понедельник, 19 ноября, ситуация на рынке цифровых денег вновь ухудшилась. Криптовалюта биткоин опустилась до минимума более чем за год и достигла цены в $ 5,3 тыс. за единицу на бирже Bitfinex, сообщает газета.ру. Сейчас первая криптовалюта торгуется на уровне $ 5390, за сутки ее среднерыночный курс опустился на 3,8%, отмечает РБК. В то же время токен XRP подешевел на 6,8%, до $ 0,47, Ethereum — на 9,9%, до $ 159.



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Общая капитализация снизилась до нового годового минимума в $ 175 млрд, в январе она превышала $ 830 миллиардов. По словам аналитика Bloomberg Intelligence Майка Макглоуна, нисходящая динамика продолжится в ближайшее время, Bitcoin может подешеветь еще на 70%, до отметки в $ 1500, пишет РБК.

Эксперт считает, что на дестабилизацию ситуации на рынке повлиял хардфорк Bitcoin Cash, в результате которого блокчейн криптовалюты разделился из-за разногласий разработчиков проекта, продвигающих два несовместимых клиента: Bitcoin ABC и Bitcoin SV. Также Nvidia сообщила о падении доходности от продажи оборудования для добычи цифровых денег.

Ранее компания Susquehanna опубликовала отчет, согласно которому добыча Ethereum стала невыгодной, поэтому майнеры вынуждены отключать оборудование, а хешрейт сети падает. По словам специалистов, к такой ситуации привело снижение стоимости актива на протяжении текущего года.