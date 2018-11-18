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Пора продавать Bitcoin? Стоимость криптовалюты может упасть до 1500 долларов
В понедельник, 19 ноября, ситуация на рынке цифровых денег вновь ухудшилась. Криптовалюта биткоин опустилась до минимума более чем за год и достигла цены в $ 5,3 тыс. за единицу на бирже Bitfinex,
Общая капитализация снизилась до нового годового минимума в $ 175 млрд, в январе она превышала $ 830 миллиардов. По словам аналитика Bloomberg Intelligence Майка Макглоуна, нисходящая динамика продолжится в ближайшее время, Bitcoin может подешеветь еще на 70%, до отметки в $ 1500, пишет РБК.
Эксперт считает, что на дестабилизацию ситуации на рынке повлиял хардфорк Bitcoin Cash, в результате которого блокчейн криптовалюты разделился из-за разногласий разработчиков проекта, продвигающих два несовместимых клиента: Bitcoin ABC и Bitcoin SV. Также Nvidia сообщила о падении доходности от продажи оборудования для добычи цифровых денег.
Ранее компания Susquehanna опубликовала отчет, согласно которому добыча Ethereum стала невыгодной, поэтому майнеры вынуждены отключать оборудование, а хешрейт сети падает. По словам специалистов, к такой ситуации привело снижение стоимости актива на протяжении текущего года.
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Хардфорк Bitcoin Cash дестабилизировал ситуацию на рынке, но это только одна из причин снижения цены цифровых денег, считает аналитик Bloomberg Майк Макглоун. Он уверен, что...
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